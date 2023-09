Gorica bo slovenska prestolnica kamišibaja

Gorica bo v prihodnjih dveh letih prestolnica slovenskega kamišibaja. Novica prihaja iz Črnomlja, kjer se je v nedeljo zaključil 11. slovenski festival kamišibaj gledališča, ki se ga je med drugimi udeležila tudi Katerina Ferletič, zelo aktivna in večkrat nagrajena kamišibajkarica z Goriškega. Na zaključni slovesnosti v černomaljski cerkvi Svetega Duha ji je organizacijo festivala, ki se vsaki dve leti seli v drugo občino, simbolično predala Breda Kočevar iz društva KUD Zlata skledica, ki je bil letos in lani organizator prireditve skupaj z društvom Kamišibaj Slovenija, Občino Črnomelj in JSKD.

»Kamišibaj je popotnik, rad potuje in to ga dela živega. Tako se bo naslednji dve leti mudil v Gorici. Na kratko bo stopil tudi k sosedom, na drugo stran meje,« je zapisal Boštjan Oder, predsednik društva Kamišibaj Slovenija. »V prihodnjem letu mislimo biti v Gorici zelo aktivni. Goriškim in novogoriškim višjim šolam smo ponudili delavnice kamišibaja, tem bodo že spomladi sledili tudi nastopi tako po šolah kot po vaseh. Organizirali bi tudi dve razstavi kamišibaja: eno v Feiglovi knjižnici, drugo v galeriji Ars na Travniku. Vse skupaj bo okronal jeseni festival kamišibaja,« je povedala Katerina Ferletič, ki se je na letošnjem festivalu v Črnomlju - le-ta je potekal od 15. do 17. septembra v tamkajšnji knjižnici in v že omenjeni desakralizirani cerkvi Sv. Duha - predstavila s kamišibajem Milka in pošast, za katerega je prejela zlato priznanje.12. festival kamišibaja načrtujejo v prvem tednu jeseni, po vsej verjetnosti bo potekal na dvorišču cerkve sv. Ivana v Gorici oziroma, v primeru slabega vremena, v Močnikovem domu. »To naj bi bila glavna lokacija, bi se pa tudi malo premikali po Gorici,« je dejala naša sogovornica.Nosilec projekta naj bi bil Kulturni center Lojze Bratuž v sodelovanju z raznimi partnerji, v prvi vrsti s Skupnostjo družin Sončnica, pa tudi z Narodno in studijsko knjižnico, goriškim združenjem CTA ter društvoma Kamišibaj Slovenija in JSKD.