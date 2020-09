Goričanu rešili življenje v Šempetru

Nekdanji goriški košarkar Enzo Tomasella je doživel ventrikularno aritmijo med ponedeljkovim treningom v telovadnici v Novi Gorici; srce mu je nehalo biti, vendar so mu najprej soigralci in zatem še zlasti zdravniki iz šempetrske bolnišnice pomagali in mu rešili življenje.»Zahvaljujem se zdravnikom in bolničarjem iz šempetrske bolnišnice, še posebej zdravnici Diani Bizjak iz kardiološkega oddelka. Po zaslugi prijateljev, ki so trenirali z mojim očetom in so se takoj lotili oživljanja ter takojšnjega prihoda reševalcev, ki so mu ustrezno pomagali, je moj oče še živ,« pravi sin Enza Tomaselle, Andrea, ki je med drugim goriški občinski svetnik Lige. »Za vedno bom hvaležen soigralcem in zdravniškemu osebju, ki so rešili življenje mojemu očetu. Osebno sem bil vseskozi prepričan, da je prihodnost Gorice v čezmejnem sodelovanju, ki ga med drugim spodbuja EZTS GO, in v povezovanju skupnega urbanega prostora; potem ko sem v prvi osebi doživel strokovnost in profesionalnost zdravnikov čez mejo, sem še toliko bolj prepričan, da predstavlja čezmejno sodelovanje pravo smer, ki ji moramo slediti,« pravi Andrea Tomasella.

»Zdaj je moj oče priseben in je na okrevanju v oddelku za intenzivno nego goriške bolnišnice, kamor so ga sprejeli na zdravljenje s prav tolikšno profesionalnostjo in seveda upoštevajoč vse predpise za znižanje nevarnosti za okužbo s koronavirusom. Kdor bi mu rad voščil čim prejšnje okrevanju, se lahko postavi s stik z njim preko WhatsAppa,« zaključuje Andrea Tomasella.