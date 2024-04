Nova Gorica občina zdravja 2024

Prebivalci Mestne občine Nova Gorica živijo v občini, ki namenja veliko pozornost zdravju svojih prebivalcev. Na nekaterih področjih novogoriška občina odstopa od slovenskega povprečja, zato je od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prejela naziv občina zdravja 2024.

»Na občini jasno zasledujemo osnovno nalogo lokalne skupnosti, to je skrb za dobro javno zdravstveno mrežo. Skrbimo za preventivo občanov vseh generacij in na vseh ravneh od vrtca, osnovne šole do skrbi za zdravje starejših. Posebno pozornost namenjamo tudi posebno ranljivim skupinam in izvajamo različne aktivnosti na različnih področjih, od festivala zdravja in tedna mobilnosti do različnih tekaških in pohodniških prireditev,« je na včerajšnji novinarski konferenci v Novi Gorici dejal župan Samo Turel.

Novogoriška občina pripravlja tudi številne delavnice in preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti, za dobro duševno zdravje, spodbujajo medsektorsko in medgeneracijsko sodelovanje. »Kazalniki za letošnje leto so spodbudni, so plod dela ne samo občine, temveč tudi odličnega sodelovanja z vladnim in nevladnim sektorjem,« je o razlogih za tako dobre rezultate povedal novogoriški župan.

Regionalni promotor zdravja NIJZ na novogoriški območni enoti Tjaš Prinčič je povedal, da je prišlo do sprememb predvsem pri starosti in številu prebivalcev. »Malo starejši smo, nekoliko več nas je in smo bolj delovno aktivni,« je navedel.

Med slabšimi kazalniki je več bolniških odsotnosti, čeprav je delovna aktivnost večja kot v preteklih letih, je še dejal. Da je povprečna starost prebivalstva nekoliko višja, dokazuje tudi večji obseg pomoči na domu, kot je povprečje v državi, več pa je tudi zlomov kolkov.

Celotna severnoprimorska regija ima neke posebne značilnosti, Prinčič je boljše rezultate na nekaterih področjih pripisal predvsem mediteranskemu načinu življenja in prehranjevanja.

Severnoprimorska regija pa je v samem vrhu pri odzivnosti na presejalne programe za zaščito pred rakavimi obolenji. Prav zaradi tega je po mnenju predstojnika novogoriške enote NIJZ Marka Vudraga tudi rakavih obolenj nekoliko manj od slovenskega povprečja, določene vrste rakov pa bi radi povsem izkorenini tako s presejalnimi programi in zgodnjim odkrivanjem predrakavih in rakavih obolenj kot tudi z večjo precepljenostjo proti HPV (humanemu papiloma virusu).