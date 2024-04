Za števerjanskega župana kandidira Marjan Drufovka

Županski kandidat Slovenske skupnosti na junijskih občinah volitvah v Števerjanu bo sedanji podžupan Marjan Drufovka. Sedanja županja Franka Padovan se je odločila, da po tridesetletni prisotnosti pri upravljanju občine, kot svetnica, načelnica svetniške skupine, odbornica in v zadnjih treh mandatih kot županja, ne bo več kandidirala. Potem ko je članom števerjanske sekcije Slovenske skupnosti sporočila svojo odločitev, so ji izrazili hvaležnost »za vse opravljeno delo, za vsakodnevno prisotnost pri upravljanju in vodenju občine, predvsem pa za vložen trud tudi v težkih trenutkih in prizadevanju za ohranjanje samostojnosti Občine Števerjan«.

Tudi Marjan Drufovka si je na števerjanski občini nabral kar nekaj izkušenj. V svet politike je vstopil zaradi vrste naključnih okoliščin in bil leta 1995 prvič izvoljen v števerjanski občinski svet na listi Slovenske skupnosti. Vse do današnjih dni se je preizkusil v raznih vlogah: bil je občinski svetnik, načelnik svetniške skupine, odbornik in nazadnje podžupan.