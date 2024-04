Modni kosi, ki se ne klanjajo hitri modi

Dragana Radošević in Dominique Pozzo prirejata v teh dneh že tradicionalni modni dogodek, ki sta ga poimenovali Projekt D – enostavno po začetnicah njunih imen. Ideja za njun projekt se je rodila novembra leta 2011, od tedaj pa sta v Gorici priredili že tri večdnevne edicije Projekta D, ki pod isto streho združuje modne oblikovalce iz Slovenije in Furlanije – Julijske krajine.

»Prva dva dneva sta rezervirana za medije, tretji dan pa je posvečen javnosti. Naš cilj je poudariti pomembnost lokalnih ustvarjalcev in jim omogočiti prepoznavnost tudi izven meja njihove domovine ali dežele izvora,« je o tokratni, že četrti izvedbi Projekta D povedala Dragana Radošević, ki živi v Gorici. Je blogerka in ustvarjalka digitalnih vsebin ter gonilna sila portala »Mamma al Top«, kjer deli nasvete o modi, lepoti, odkriva nove kraje in razkriva družinska potovanja. »Poleg tega pa želiva tudi spodbuditi osveščenost o trajnostni modi ter spremeniti nakupovalne navade v korist okolju prijaznejših alternativ,« jo dopolni Dominique Pozzo, profesionalna fotografinja, ki živi v okolici Gorice, dela pa, kamor jo ponese fotoaparat (ZDA, Španija ...). S Projektom D združujeta tudi svojo naklonjenost do estetike, umetnosti in unikatnih izdelkov.

Šest oblikovalskih imen

Po lanskem »skoku« v Raštel je letošnja lokacija njunega modnega dogodka Moda Nexus znova v Semeniški ulici. Do sedaj sta pripravili po dva dogodka na leto in tudi letos ne bo nič drugače. Spomladanski izvedbi bo sledila tudi jesenska, napovedujeta. Razstavni prostor (»show room«), ki za kratek čas postane tudi prodajni prostor (»pop up« trgovina) je v teh dneh poln torbic, obutve, nakita in unikatnih kosov oblačil. Pod eno streho je združenih šest modnih oblikovalk - tri Primorke, ki ustvarjajo v Sloveniji, ter tri, ki svojo kreativno žilico razvijajo v Furlaniji – Julijski krajini.

Jutri, 20. aprila, bo v Semeniški ulici živahno od 10.30 do 20.00, ko bodo obiskovalci lahko spoznali mlade oblikovalke, si pobliže ogledali njihove izdelke in jih lahko tudi kupili. Ob 16.30 pa bo Danijela Manoilov predavala na temo elegance brez napora: Preprosti triki za prefinjen videz.