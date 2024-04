Arso: Nevarnosti pred pozebo se žal še nismo znebili

Temperatura se je po pričakovanjih v minuli noči ponekod v Sloveniji spustila pod ledišče. Arso je eno od najnižjih vrednosti nameril v Babnem Polju, kjer se je živo srebro spustilo na -6,3 stopinje Celzija. V Kočevju so namerili -3 stopinje Celzija, na letališču Jožeta Pučnika -1,8 stopinje Celzija in v Celju -0,3 stopinje Celzija. Drugod so bile temperature okrog ledišča ali rahlo nad lediščem.

V FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo na Višarjah, -5,8 stopinje Celzija in pri Belopeških jezerih, -5,3 stopinje Celzija. Pri Briščikih je bila najnižja nočna temperatura +2,4 stopinje Celzija, na Goriškem pa povečini od 2 do 3 stopinje Celzija.

Tudi v prihodnjih dneh se bo nad nami zadrževala hladna zračna masa, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Okoli ledišča bo temperatura na nedeljsko jutro, še bolj jasna in hladnejša pa bo noč na ponedeljek. Žal se nevarnosti pred pozebo še nismo znebili, opozarja Arso.