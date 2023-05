Goriška gostinska ponudba v pregledni zgibanki

Pregledna zgibanka, s katero ima obiskovalec vpogled v restavracije, gostilne in druge mestne lokale, kjer lahko najde kaj za pod zob. Nova zgibanka Mangiare a Gorizia, ki jo je pripravila stanovska organizacija Confcommercio,je še en korak v smeri promocije in nudenja storitev za mesto, ki želi biti turistično.

»Začenjamo z Gorico, vendar želimo projekt razširiti tudi na goriško pokrajino in, zakaj ne, čez mejo. Če želimo biti turistična lokacija, ljudje potrebujejo nastanitvene obrate, vendar tudi gostilne in druge lokale. Zato jim želimo nuditi uporabne informacije,« je povedal predsednik goriške sekcije zveze Confcommercio Gianluca Madriz.

»Iz pogovorov z obiskovalci mesta vemo, da se o Gorici ve malo ali nič. Treba je pritegniti in usmeriti zanimanje turistov ter jim pokazati, kaj lahko nudimo. Pomembno je, da delamo skupaj,« je dodal Roberto Gajer, ki je znotraj zveze Fipe za goriško pokrajino pooblaščen za turizem.

»Inkluzivni smo«

Zgibanka, ki so jo včeraj vnaprej predstavili medijem, nudi trenutno informacije o 43 goriških lokalih. Za vsakega navajajo naslov, telefonsko številko, urnike in dneve zaprtja. Pripravili so tudi zemljevid z navedenimi posameznimi lokacijami. Zveza Confcommercio je seveda najprej stopila do svojih članov, vendar poudarjajo, da so seveda inkluzivni: kdor bi rad pristopil, lahko stopi v stik z njimi. V seznam lokalov so vključene tako restavracije kot gostilne, bari, slaščičarne in tudi »domača restavracija« (home restaurant), primer novega podjetniškega prijema. Madriz je namreč poudaril, da je zveza Confcommercio vsekakor odprta, seveda novim članom, vendar tudi novim idejam. »Prav je, da vsi prispevajo in vsi imajo od tega korist,« je še dodal Madriz. Trgovci in gostinci so vsekakor prvi, ki morajo znati sporočati svojo ponudbo. »Začenjamo videvati turiste, ki so nekoč obiskovali samo Krmin in Brda, v Gorico pa niso prihajali.Zdaj so tu, na nas pa je, da jim pustimo lep spomin,« je podčrtal Madriz.

Zgibanko so, kot omenjeno, pripravili znotraj stanovske organizacije Confcommercio. Kriterij za uvrščanje vanjo je bil članstvo v zvezi in jedilna ponudba. Poudarjeno je bilo, da bodo zgibanko stalno dopolnjevali. Upajo seveda, da bodo morali čim prej poskrbeti za ponatis. Na voljo bo v infotočki Promoturismo na Korzu Italia, v lokalih in v nastanitvenih objektih. Kdor bi jo rad ponujal, se lahko obrne na zvezo Confcommercio (0481-582811). Za grafično podobo zgibanke je poskrbela grafičarka Pamela Lucato (ellepidesign), fotografijo Raštela pa je poklonil trgovec in ljubiteljski fotograf Benedikt Kosic. Trenutno je besedilo samo v italijanščini, napovedali pa so vsaj še angleški prevod; v načrtu naj bi bili tudi drugi jeziki okolja in turistov.