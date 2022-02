Ibisi niso ravno dobrodošli

Ob robu mokrišča pri izlivu Soče je v teh dneh mogoče opaziti nekaj ibisev; gre za neavtohtono vrsto ptic z dolgimi nogami in upognjenim kljunom, ki je doma v Afriki. V prejšnjih letih so se ibisi začeli pojavljati tudi v drugih krajih po Italiji, kjer so ugotovili, da povzročajo škodo avtohtonim vrstam ptic, saj ibisi plenijo njihove mladiče. Največ težav z ibisi imajo ob izlivu Pada, kjer tudi okoljevarstveniki iz zveze Legambiente opozarjajo, da gre za škodljivo invazivno vrsto. Podobne težave imajo tudi v drugih evropskih državah, tako da so se marsikje že zavzeli za preprečitev širjenja njihove populacije.