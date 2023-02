Intimno doživljanje narave zlivata na platno

V petek je bilo v Gorici slovesno odprtje preglednih razstav slikarjev Roberta in Davida Faganela, očeta in sina, kjer opozarja naslov Tecum obenem na povezanost z okoljem. Večer je v Kulturnem domu uvedel predsednik Igor Komel: zaradi izrednih okoliščin zadnjih let ni bilo možno prej obeležiti okrogle obletnice slikarjev, ki sta prav v teh prostorih že samostojno razstavljala, se pa prvič predstavljata skupaj in to kar na štirih različnih lokacijah z obsežnim in po obdobjih ter žanrih razčlenjenih postavitvah, je dejal Komel. Posebej je izpostavil sodelovanje z Novo Gorico v luči Evropske prestolnice kulture 2025.

O slikarju Robertu Faganelu je spregovoril Jurij Paljk in poudaril žlahtnost barvne izpovednosti z živahnim kolorizmom, ki izpoveduje veselje do življenja in pripoveduje o doživetjih iz različnih potovanj. Andrea Bellavite je v dialogu med deli obeh umetnikov uvidel po eni strani povezanost, po drugi razlike, s skupno željo, da svoje dosežke delita z drugimi. Podobnost opažamo v uporabi črtne definicije in modulaciji svetlobe, razlikuje pa ju odraz duha časa in odnos s prostorom, ki oba vodi tudi izven strogih meja kraja, kjer živita vse do preseganja v transcendentalnost. V prostorih Kulturnega doma so razstavljena slikarska dela od začetkov leta 1962 do leta 1993.

Po prvem odprtju se je množica ljubiteljev umetnosti premaknila v prostore Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki ga je načrtoval leta 1996 prav arhitekt David Faganel, tu je po pozdravu predsednice Franke Žgavec drugo odprtje uvedel z glasbeno točko obetaven duo violin iz centra Emil Komel pod mentorstvom Jurija Križniča: Makrina in Jakob Quinzi sta zaigrala Šoštakovičevi skladbi Elegija in Valček ob spremljavi klavirja.Umetnika je predstavila dr. Verena Koršič Zorn. Povedala je, da nadaljujeta Roberto in David Faganel bogato slikarsko tradicijo na Goriškem, ni pa pogosto, da se dve zaporedni generaciji odločita za isto pot slikarske predanosti. Poznamo pa nekaj primerov iz umetnostne zgodovine, kot so npr. oče Jacopo in sinova Gentile ter Giovanni Bellini, Giandomenico in Giambattista Tiepolo, na Slovenskem pa kar tri generacije Marlenka, Marija Lucija in Hana Stupica, družina Šantlov ... V prostorih centra Bratuž so na ogled dela od leta 1993 do danes, ki izpričujejo ljubezen do narave, prikazi se po obdobjih slogovno razlikujejo in vodijo od bolj realističnega prikaza do poimpresionzma. Roberto Faganel črpa navdih iz krajev, ki jih je obiskal na svojih številnih potovanjih, njegove kompozicije so premišljene, je dejala dr. Koršič Zorn, skrbno je nastavljena perspektiva, slikarske poteze pa delujejo sproščeno, čopič mestoma posnema risarsko tehniko, medtem ko je videz včasih dramatičen, včasih liričen; umetnik pozna in spretno uporablja zakonitosti barve. Poslužuje se različnih slikarskih medijev kot so olje, akril ali akvarel.

Sin David je arhitekt in slikar, občasno se ukvarja tudi s kiparstvom. Po višji umetniški šoli je študiral arhitekturo. Predstavila ga je kot intuitivnega in optimista, modernistično naravnanega, ki prav tako kot oče globoko doživlja naravo preko virtuozistične barvne interpretacije. Opozorila je na razstavljeno sliko, ki je nastala lani in prikazuje trpeči Kras v plamenih in opozarja na brezbrižni odnos človeka do narave. Udeležence je na daljavo pozdravil še direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič, kjer je na ogled donacija slik Roberta Faganela z retrospektivnim poudarkom in razstavljata umetnika slike večjega formata. V prostorih Beneške galerije SMO v Špetru pa so na ogled risbe in načrti, makete in fotografije manjšega formata. Avtorici tekstov v spremnem katalogu k razstavi, ki ga je izdal Kulturni center Lojze Bratuž, sta umetnostni zgodovinarki Verena Koršič Zorn in Katarina Brešan. Za oblikovanje je poskrbel Rado Jagodic/studio Link.