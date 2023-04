Iščejo ponudbe za spletno platformo za GO! 2025

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje GO je na svoji spletni strani objavil obvestilo o raziskavi trga v okviru javnega naročila za vzpostavitev platforme GO! 2025 Borderless Wireless.

Brezmejno brezžično – digitalna platforma je eden izmed projektov, ki so del Prijavne knjige, temeljnega dokumenta, na katerem sta Nova Gorica in Gorica osvojili naziv Evropske prestolnice kulture.

Informacije na enem mestu

Projekt predvideva vzpostavitev platforme, ki bo obiskovalcem GO! 2025 nudila vse informacije na enem mestu. Obiskovalec evropske prestolnice kulture bo lahko v letu 2025 na njej našel koledar dogodkov na čezmejnem območju, informacije o projektih in programu GO! 2025, prenočiščih, turistični ponudbi itd., ter na ta način širše območje GO! 2025 ob svojem obisku doživel v celoti. Platforma bo izpolnjevala tudi zahteve o dostopnosti spletišč.

Pri ustvarjanju vsebine želi EZTS GO vključiti številne institucionalne in zasebne akterje našega območja. Različne funkcionalnosti platforme bodo aktivirane v več fazah do popolne funkcionalnosti leta 2025. Cilj platforme je ustvariti pravi čezmejni, večjezični, interaktivni portal z dolgoročnimi in trajnostnimi učinki na čezmejnem območju goriške regije tudi po zaključku EPK. Platforma bo tako koristna ne le za turiste in obiskovalce, ki jih bo na Goriško privabila Evropska prestolnica kulture, vendar tudi za prebivalce čezmejne regije. Spletna platforma bo do konca leta 2025 primarno promocijska, nato pa bo postala bolj informativne narave. Poleg vseh informacij o dogodkih, obeh mestih itd., bo na spletni platformi med potekom EPK mogoče med drugim spremljati dogodke v živo in nakupovati vstopnice za dogodke. Vrednost naročila v sklopu raziskave trga, ki je namenjena predložitvi ponudbe za vzpostavitev brezmejne platforme, je 135.000,00 EUR brez DDV.