Nove linije in več avtobusov med Novo Gorico, Šempetrom in Vrtojbo

Mestna občina Nova Gorica bo skupaj z Občino Šempeter-Vrtojba in koncesionarjem z novim letom uvedla več novih linij v mestnem potniškem prometu, povečala število voženj v popoldanskem in večernem času ter nadgradila povezave med Novo Gorico, Šempetrom in Vrtojbo, poročajo Primorske novice. Vožnja z mestnim avtobusom ostaja brezplačna.

Mestna občina Nova Gorica bo sredi prihodnjega leta z 2,3 milijona evrov vredno naložbo vozni park mestnega potniškega prometa posodobila z električnimi avtobusi. Pred pomembno posodobitvijo in v luči pričakovane nove parkirne politike, ki pa je v volilnem letu verjetno še ne gre pričakovati, bo skupaj z Občino Šempeter-Vrtojba ter koncesionarjem Nomago v mestnem potniškem prometu z januarjem uvedla več novosti. Novosti morajo potrditi še novogoriški mestni svetniki in svetniki Občine Šempeter-Vrtojba.

»Optimizacijo smo pripravili na pobudo občanov in v sodelovanju s strokovnjaki. Z novimi rešitvami izboljšujemo povezave med ključnimi deli mesta, Kromberkom, Lokami, železniško postajo in mestnim središčem, hkrati krepimo povezave med Novo Gorico, Šempetrom in Vrtojbo. Hkrati uvajamo več voženj v dopoldanskem, popoldanskem in večernem času, tudi ob sobotah, znova zagotavljamo dostop do pokopališča Stara Gora in Gradu Kromberk,« je župan Samo Turel na včerajšnji novinarski konferenci predstavil nekatere novosti.

Skoraj 38.000 kilometrov več

Kot je poudarila vodja kabineta župana Urška Merljak, obstoječe linije ostajajo, frekvenca avtobusov pa bo bolj pogosta: »Letni obseg prometa se povečuje za skoraj 38.000 kilometrov, dodatni strošek za Mestno občino Nova Gorica pa znaša približno 75.000 EUR z DDV na leto. Spremembe temeljijo na predlogih občanov in strokovnem usklajevanju s prevoznikom. Želimo ponuditi dostopen, povezan in uporaben mestni promet. Njegova uporaba ostaja še naprej brezplačna.«

Kot rečeno, bo največja sprememba nova linija od Lok do novogoriške železniške postaje, ki bo potekala po Ulici Gradnikove brigade. Ob delavnikih bo prvi avtobus odpeljal iz Lok zjutraj ob 7.35, zadnji pa zvečer ob 20.05, na voljo bo tudi ena vožnja ob sobotah dopoldne. »Ob sredah in petkih bo linija peljala tudi do Gradu Kromberk, nova je tudi linija od železniške postaje do mestnega avtobusnega postajališča. Dodajata se dve popoldanski vožnji do Šempetra in pet dodatnih voženj iz Šempetra do Vrtojbe, podaljšujejo se večerne vožnje do Šempetra. Liniji, ki povezuje Novo Gorico in pokopališče v Stari Gori ob torkih in četrtkih, znova dodajamo tudi linijo ob sobotah, vse te linije bodo daljše, da bodo imeli občani več časa za obisk pokopališča,« je še pojasnila Urška Merljak. V naslednjih mesecih bodo spremljali, kako se bodo novosti prijele med uporabniki in jih po potrebi še prilagodili. Po besedah župana Sama Turela naj bi bila po doslej znanih informacijah še naprej na voljo tudi linija mestnega avtobusa do Gorice.