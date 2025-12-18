V ukradenem avtomobilu z drogo

Goriški lokalni policisti so minulo soboto okrog 11.30 med izvajanjem aktivnosti v mestnem središču opazili osebni avtomobil, ki je bil parkiran na kolesarski stezi pred Ljudskim vrtom na Verdijevem korzu, tako da je oviral prehod tako kolesarjev kot pešcev. Odločili so se za pregled dokumentov treh potnikov, pri čemer so ugotovili, da je šlo za tri tuje državljane. Eden izmed njih jim je predložil osebni dokument, ki je pripadal drugi osebi, kar je zahtevalo dodatna preverjanja.

V nadaljevanju so goriški lokalni policisti ugotovili, da je bilo osebno vozilo, v katerem so sedeli trije tuji državljani, ukradeno istega jutra v Sloveniji. Eden izmed potnikov je poleg tega imel pri sebi nekaj prepovedanih drog in zdravil, za katere ni znal pojasniti izvora. Poleg tega so lokalni policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, s katerimi je bilo potrjeno, da je vozil pod vplivom alkohola.

Ob zaključku postopka so ovadili vse tri tuje državljane, ki na sojenje čakajo na prostosti. Lokalni policisti so poleg tega prepovedano drogo zasegli in poskrbeli, da je bil avtomobil vrnjen lastniku v Sloveniji.