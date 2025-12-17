Na Bukovju dišalo po božičnih praznikih

V kulturnem domu Ivana Humarja v Števerjanu je v soboto zadišalo po praznikih. Kulturno društvo Briški grič je pripravilo kulinarično delavnico peke gubance. Deset udeleženk je pod vodstvom Danice Pintar in Tamare Mizerit spoznavalo skrivnosti te tradicionalne sladice: od izbire sestavin do gnetenja testa ter priprave in razporeditve nadeva. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju, ob izmenjavi izkušenj in nasvetov. Dogodek je bil prvi od dveh decembrskih srečanj v priredbi števerjanskega društva: v nedeljo, 21. decembra, ob 17. uri bo na sporedu še Decembrski kulturni sejem z razstavo likovnih izdelkov ter pevskim in glasbenim programom.