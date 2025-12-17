VREME
DANES
Sreda, 17 december 2025
Iskanje

Na Bukovju dišalo po božičnih praznikih

V nedeljo, 21. decembra, ob 17. uri bo na Bukovju na sporedu še Decembrski kulturni sejem z razstavo likovnih izdelkov ter pevskim in glasbenim programom

Spletno uredništvo |
Števerjan |
17. dec. 2025 | 7:47
    Na Bukovju dišalo po božičnih praznikih
    (KD BRiški grič)
Dark Theme

V kulturnem domu Ivana Humarja v Števerjanu je v soboto zadišalo po praznikih. Kulturno društvo Briški grič je pripravilo kulinarično delavnico peke gubance. Deset udeleženk je pod vodstvom Danice Pintar in Tamare Mizerit spoznavalo skrivnosti te tradicionalne sladice: od izbire sestavin do gnetenja testa ter priprave in razporeditve nadeva. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju, ob izmenjavi izkušenj in nasvetov. Dogodek je bil prvi od dveh decembrskih srečanj v priredbi števerjanskega društva: v nedeljo, 21. decembra, ob 17. uri bo na sporedu še Decembrski kulturni sejem z razstavo likovnih izdelkov ter pevskim in glasbenim programom.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: