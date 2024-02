Istrske vrtnice niso snemali s sredstvi EPK 2025

Film La rosa dell’Istria (Istrska vrtnica), ki je bil delno sneman v Gorici ter so ga v ponedeljek ob bližajočem se dnevu spomina na fojbe in eksodus predvajali na prvi televizijski mreži RAI, si je ogledalo skoraj tri milijone gledalcev. Mnogim ni ušlo, da se je na špici, pa tudi na promocijskem materialu, pojavil logotip GO! 2025, kar se zaradi vsebine filma, v katerem ne manjka stereotipov o hudobnih »Slovanih« (Slovencev in Hrvatov film ne omenja), marsikomu zdi nenavadno, če že ne sporno in v popolnem nasprotju z duhom EPK.

S prošnjo po pojasnilih smo se pred dnevi obrnili na zavod GO! 2025, iz katerega so pojasnili, da film ni bil financiran s sredstvi EPK. »Na pobudo Transmedia s.r.l. , ki je projektni partner dveh projektov uradnega programa GO! 2025 (Scenaristične rezidence in GO! Filmska pisarna), je Trgovinska zbornica za Trst in Gorico iz Goriškega sklada v letih 2022 in 2023 dodelila deželni Filmski komisiji FJK 150.000 evrov letno za spodbujanje filmskih produkcij na območju goriške pokrajine. Gospodarska zbornica je ta sredstva, ki bodo dodeljena tudi v letu 2024, namenila v okviru pobud za EPK GO! 2025. V teh dveh letih so bili prispevki dodeljeni šestim različnim produkcijam - televizijskim serijam in celovečercem -, katerih snemanje je potekalo na obmejnem območju v Gorici, okoliških krajih in Novi Gorici. Sredstva upravlja Filmska komisija FJK. V razpisnih pogojih 2022 je bila tudi obveza producenta, da objavi, da se je film finansiral s podporo Trgovinske zbornice oz. Goriškega sklada v okviru EPK GO! 2025,« pojasnjujejo iz Zavoda in izpostavljajo, da pri izbiri filmov Filmska komisija FJK odloča samostojno na osnovi konvencije s Trgovinsko zbornico.

»Pri tej pobudi ni sredstev EPK, vsa sredstva dodeli Trgovinska zbornica in jih upravlja zavod Promoturismo prek Filmske komisije FJK. Pri vseh programskih partnerjih GO! 2025 rabo celostne podobe urejajo pogodbeni členi, pred vsako objavo pa marketinški oddelek GO! 2025 skrbno preveri ustrezno izpolnjevanje pogodbenih zavez,« še pojasnjujejo iz Zavoda GO! 2025.