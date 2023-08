Iz reke Vipave rešili človeško ribico

Konec minulega tedna je v Vipavi potekala prav posebna reševalna akcija. Ajdovska jamarja sta iz ribnika ob enem izmed izvirov reke Vipave v bližini gostišča Podfarovž iz blata rešila majhno človeško ribico, ki jo je visoka voda naplavila iz Vipavske jame, so Primorske novice povzele poročanje Radia Robin.

»Če človeški ribici ne bi pomagali, zagotovo ne bi preživela,« je za radio povedal Gregor Aljančič iz jamskega laboratorija Tular, ki je edini tovrstni laboratorij v Sloveniji, ki prevzame najdene človeške ribice.

Mnoge človeške ribice so ob najdbi poškodovane in potrebujejo tudi veterinarsko oskrbo, saj v mnogih primerih dobijo hude sončne opekline. Prepričati pa se morajo tudi, da se na površju niso okužile, če so prišle v stik z drugimi dvoživkami. V primeru, da so nepoškodovane, pa jih že kmalu vrnejo v podzemlje v tisto okolje, iz katerega jih je prineslo na površje. Glede na to, da so človeške ribice občutljive in zelo ogrožene živali, jim je treba pri njihovem preživetju pomagati, poudarjajo ljubitelji podzemskega sveta in tamkajšnjega življa.