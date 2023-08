Izgubljena inkunabula se je vrnila na Kostanjevico

Zanimivih odkritij, katerim so v zadnjem obdobju priča v knjižnici frančiškanskega samostana na Kostanjevici, kar ni videti konca. Potem ko je bila lansko pomlad nepričakovano razrešena skrivnost vsebine črne škatle iz trezorja Škrabčeve knjižnice – v njej so strokovnjaki iz Italije prepoznali inkunabulo iz leta 1496 – se je na samostanske knjižne police v začetku julija iz Trenta vrnila še dolgo pogrešana inkunabula, ki je že veljala za izgubljeno. Gre za ilustriran astronomski priročnik iz leta 1488.

V Škrabčevi knjižnici na Kostanjevici hranijo okoli 11.500 knjig, med njimi je kar 32 inkunabul oziroma prvotiskov. Za inkunabulo veljajo knjige, posamezne strani ali slike, ki so bile natisnjene v Evropi med dokončanjem Gutenbergove Biblije leta 1454 in 31. decembrom 1500. Ohranjeni primerki inkunabul so zelo redki in zato dragoceni.

Triintrideseta inkunabula

Zbirko inkunabul, ki jih skrbno hranijo in varujejo v samostanski knjižnici na Kostanjevici, je tako v začetku julija dopolnil še 33. primerek. V samostanu so vedeli, da obstaja, saj je bila popisana v katalogu knjig samostanske knjižnice iz leta 1932, vendar je veljala za pogrešano, saj je na policah ni bilo.

V začetku julija pa se je manjkajoča inkunabula ponovno vrnila na Kostanjevico. Gre za Delo Johannesa de Sacrobosca, z naslovom De Sphera Mundi. »To je astronomski priročnik. Knjiga je izredno lepo ohranjena in je tudi obarvana, vsaj nekatere grafike so kolorirane. Vemo, da je iz leta 1488, se pravi, da je nastala štiri leta pred odkritjem Amerike,« pojasnjuje Mirjam Brecelj, vodja Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici.

»Kam je ta knjiga iz samostana šla, vemo, ker so jih po drugi svetovni vojni italijanski frančiškani odpeljali v Trento in jih potem leta 1962 z restitucijo države vrnili nazaj. Ampak ta knjiga z ostalimi vrnjenimi inkunabulami ni prišla do nas, ni je bilo,« razlaga vodja Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici.