Jutri odprtje čezmejnega gradbišča

Jutri se bodo začela obnovitvena dela na Trgu Evrope / Transalpina, ki bodo zajela tudi širše območje Fabianovega trizoba oziroma ulic Caprin, Foscolo in Luzzato na goriški strani nekdanje meje. Dela v okviru projekta za ureditev trga Evrope / Transalpina in Fabianijevega trizoba na ozemlji novogoriške in goriške občine bo izvedlo gradbeno podjetje Ici Coop iz Ronk. Naložba znaša skoraj 2,9 milijona evrov, predstavlja pa eno pomembnejših investicij vzdolž tako imenovanega EPK Distrikta, ki bo osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture 2025.

Trg bo postal bolj gostoljuben in privlačen, hkrati pa bo ohranil prisotne zgodovinske elemente. Med glavnimi posegi je ozelenitev trga, za kar bodo posadili kar nekaj dreves. Dela bodo do konca leta nared, zagotavljajo iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

Investicija za prenovo trga znaša 2.191.967, 03 evra, za dela v ulicah Caprin, Foscolo in Luzzato pa 643.292, 88 evra, tako da je naložba skupno vredna 2. 835.259,91 evra. Urbani poseg bodo izpeljali s pomočjo evropskih sredstev iz naslova regionalnega operativnega programa POR FESR 2021-2027 - Programa Evropa 27 in slovenskega nacionalnega operativnega programa za finančno perspektivo 2021-2027. Zagotovljena so sredstva za projektiranje, nadzor in druge tehnične storitve ter seveda izvedbo del.