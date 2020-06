Kmalu tudi v kino

Dobra novica za ljubitelje sedme umetnosti: goriški in tržiški Kinemax bosta ponovno odprla svoja vrata 2. julija, medtem ko bo Gorica od 16. julija dalje gostila 39. festival za najboljši scenarij Sergio Amidei. »Nekatere kinodvorane po Italiji bodo začele ponovno obratovati že nekaj dni pred nami, vendar se je večina zaradi visokih stroškov odločila za začetek julija, ko bodo razmere predvidoma še mirnejše,« pravi Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedia, ki upravlja goriški in tržiški Kinemax.

Takoj po ponovnem odprtju bodo v goriškem Kinemaxu na podlagi dogovora med Transmedio in novogoriško občino začeli predvajati filme v originalnih jezikih s podnapisi v slovenščini in tudi celovečerce, sinhronizirane v slovenski jezik. »Posnemali« bodo Bocen, Brixen, Bruneck in druge kraje na Južnem Tirolskem, kjer že leta predvajajo nemške in avstrijske filme v originalnem jeziku. Julija si bo v Kinemaxu mogoče ogledati nov animirani celovečerec iz studijev Disney in Pixar Onward (Naprej), sinhroniziran v slovenščino, nato pa tudi celovečerec s slovenskimi podnapisi Mulan.