Ko vinogradniki vzljubijo čebele ...

Vse več briških vinarjev si prizadeva, da bi bil njihov odnos do čebel in do narave nasploh čim bolj spoštljiv, kar ne nazadnje vse bolj cenijo tudi odjemalci njihovih vin. Zaradi tega so številni med njimi pristopili k projektu Eno-Bee, na podlagi katerega vinogradniki vzpostavljajo tesno sodelovanje s čebelarji, ki svoje panje postavijo v neposredni bližini vinogradov.

Projekt Eno-Bee je skupaj s svojimi sodelavci leta 2017 razvila Mariagrazia De Belli iz krminskega podjetja Enomarket. »Začetno je pristopilo pet podjetij, zdaj jih je že 35,« pravi naša sogovornica in pojasnjuje, da je projekt v svoji osnovi zelo enostaven. S pomočjo čebel preverjajo, da je za vinograd poskrbljeno na način, ki okolju ne povzroča škode. V zelo kratkem času so z vinogradniki dosegli zelo plodno sodelovanje in medsebojno zaupanje. Med ukrepi, ki jih svetujejo, je na primer praksa zelenega gnojenja vinogradov, pri katerem se uporabljajo razne vrste posevka; ob tem je zelo pomembno, da vinogradniki spoštujejo določene termine za škropljenje in da se pri tem izogibajo nekaterim aktivnim snovem.

»Postavljanje čebelnjakov zraven vinogradov nam je pomagalo razumeti, kako sta lahko vinogradništvo in čebelarstvo povezana; v čebelnjakih redno analiziramo zdravstveno stanje čebel in kakovost medu. Sledi najrazličnejših snovi iščemo tudi v vosku, pri čemer so dosedanji rezultati zelo dobri,« pravi naša sogovornica in razlaga, da vinogradniki sodelujejo pri projektu na dva načina. »Nekateri so omogočili, da imamo naše čebelnjaki v njihovih vinogradih, v tem primeru ostane med čebelarjem. Drugi so z našo pomočjo in na podlagi naših navodil tudi sami postali čebelarji, kar pomeni, da ob žlahtni kapljici ponujajo svojim strankam tudi med, kar daje njihovemu vinu še večjo vrednost, saj je očitno pridelano v vinogradih, obdelanih na način, ki je spoštljiv do čebel in do vseh ostalih živih bitij,« razlaga Mariagrazia De Belli in poudarja, da želi svoj projekt razširiti tudi na Brda na slovenski strani državne meje. Sama pri tem opozarja, da je čebelarstvo v Sloveniji zelo razvito; od slovenskih čebelarjev se gre marsičesa naučiti, vendar pravi, da je projekt Eno-Bee lahko tudi zanje zanimiv.