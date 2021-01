Komelovcem zmaga za petje »čez strah«

Med šestdesetimi zbori, ki so sodelovali pri virtualnem tekmovanju, so bili najboljši. Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel je tudi v letu pandemije bil uspešen, saj je na državnem tekmovanju Canto oltre la paura na portalu Coronline prejel prvo nagrado žirije za najboljši virtualni zbor. Nagrado so Komelovci prejeli za pesem Le dita del vento, s katero so pred časom sodelovali tudi na virtualni glasbeni reviji Elise Gastaldon. Pevci zbora Komel so vsak posamezno posneli svoj del pesmi Le dita del vento: glasbo je za Komelovce napisal Roberto Brisotto, besedilo je delo Elise Gastaldon. Posnetke je nato zbral in montiral član zbora Pietro Grauner, ob tem pa je skupaj s filmskim umetnikom Mitjo Di Giovanno tudi posnel spremni posnetek, ki gledalca popelje celo do vrha Sabotina. S to pesmijo so se torej predstavili tudi na tekmovanju Canto oltre la paura, ki ga je s sodelavci organiziral Lorenzo Donati.

»Tekmovanje so si zamislili pri spletnem portalu Coronline, ki je nastal med pandemijo, da bi zborom, katerih delovanje je bilo skoraj v celoti zaustavljeno, nudil oporo. Razdeljeno je bilo v dve kategoriji: ob posnetkih koncertih je tu bila še kategorija Virtual choir, pri kateri smo mi sodelovali,« pravi dirigent zbora Komel David Bandelj. »Zelo nas veseli ta nagrada, saj smo tudi s tem izdelkom, konkretno edinim projektom, ki nam ga je letos uspelo izpeljati, bili nagrajeni. To nam daje veliko zadoščenje,« poudarja še Bandelj. Skupno si je žirija tekmovanja ogledala 116 posnetkov, ki so prišli iz cele Italije. Zbor Emil Komel se je med 60 zbori nato uvrstil na prvo mesto znotraj svoje kategorije z 89,88 točkami, kar je najvišje točkovanje znotraj obeh kategorij.