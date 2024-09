Koncertno prizorišče bo nared aprila

Koncertno prizorišče na območju goriškega letališča bo po besedah župana Rodolfa Ziberne nared pred koncem aprila - se pravi v času, da ga bodo lahko uporabljali tudi med Evropsko prestolnico kulture 2025.

Pred nekaj dnevi so na goriški občini izbrali projektante. Občina je zaupala načrtovanje gradbenih del arhitekturnemu studiu Meninno, inženirju Dariu Svari in geometru Alexu Pelosu. Župan pojasnjuje, da bo priprava načrta za ureditev koncertnega prizorišča na območju letališča trajala približno tri mesece. V tem času bodo tudi poskrbeli za uničenje morebitnih neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki jih bodo iskali pred začetkom gradbenih del. Goriški prvi občan napoveduje, da se bo gradnja koncertnega prizorišča predvidoma zaključila konec aprila.

168.933 evrov za načrt

Goriška občina ima na razpolago za ureditev koncertnega prizorišča 2,5 milijona evrov, ki jih je zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina s ciljem, da bi na goriškem letališču lahko gostili dogodke, organizirane v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

Goriška občina je deželni prispevek vključila v svoj proračun 18. julija, takoj zatem je stekel postopek za izbiro načrtovalcev. Skupno bo priprava načrta, ki vključuje tudi strošek za direkcijo del in varnost, občino stala 168.933 evrov. Goriškemu arhitekturnemu studiu Meninno bo šlo 108.844 evrov, inženir Dario Svara iz Trsta bo prejel 40.837 evrov, geometer Alex Pelos iz kraja Aiello del Friuli pa 19.252 evrov. Goriška občina bo pred koncem leta načrtovalcem izplačala 67.336 evrov, prihodnje leto pa preostalih 101.597 evrov.

Obsegal bo 19 hektarjev

Ko je julija stekel postopek za ureditev koncertnega prizorišča, je župan Rodolfo Ziberna pojasnil, da na goriškem letališču želijo gostiti pevce in glasbene skupine svetovnega formata. »Gostili bomo koncerte na ravni Coldplayev,« je zagotovil župan in razložil, da bo bodo novemu koncertnemu prizorišču namenili skupno 19 hektarjev goriškega letališča, ki skupno meri približno 150 hektarjev. Na novem koncertnem prizorišču bodo lahko gostili do 100.000 ljudi, prihodnje leto naj bi poskrbeli za tri večje koncerte. Prvega naj bi izpeljali maja, tako da morajo z načrtovanjem in deli res pohiteti.

»Gre za eno izmed redkih območij v celi Furlaniji - Julijski krajini, ki je dovolj obsežno za organizacijo množičnih prireditev, kot so koncerti mednarodno priznanih umetnikov. Drugih lokacij, ki bi bile primerne za tako obsežne dogodke, trenutno v deželi nimamo. Ob zaključku del pa se bomo ponašali s svojo areno Campovolo,« je julija deželni odbornik Sergio Emidio Bini primerjal goriško letališče s tistim v Emiliji - Romanji, kjer so pred leti pred stotisočglavo publiko med drugimi nastopili U2, Ligabue in še nekateri zvezdniki.