Konopljo gojil na balkonu v središču Gorice

Goriški policisti so v okviru preiskave, ki jo je vodilo goriško državno tožilstvo, aretirali 48-letnega slovenskega državljana zaradi gojenja prepovedane droge konoplje. Preiskava se je začela v avgustu, ko so policisti oddelka proti mamilom začeli nadzorovati 48-letnika, že znanega silam javnega reda, ki se je nastanil v stanovanju v središču Gorice. Med opazovanjem njegovih premikov so posumili o njegovem obnašanju, pri čemer so prišli do domneve, da je vpleten v dejavnosti, povezane s proizvodnjo mamil. Sume je potrdila preiskava v njegovem stanovanju. Na balkonu so policisti našli 21 rastlin konoplje, 160 gramov marihuane, dve gramski tehtnici in denar, verjetni izkupiček nezakonitega posla. Moškega so prepeljali v kasarno in ga aretirali.