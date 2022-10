Krvodajalski avtodom v Sovodnjah spet dobrodošel

Krvodajalski avtodom je v soboto že drugič letos obiskal Sovodnje, kjer se je vabilu domačega krvodajalskega društva na darovanje krvi odzvalo sedemindvajset članov.

»Letos smo avtodom gostili že maja in opažamo, da so nad njegovim prihodom naši člani navdušeni, saj je po njegovi zaslugi darovanje zelo enostavno. Krvodajalci se najavijo, nakar spisek imen pošljemo v transfuzijski center, ki jih odobri. Ko avtodom pride v Sovodnje, se krvodajalci zglasijo ob dogovorjeni uri in zatem darujejo kri,« pojasnjuje predsednik sovodenjskih krvodajalcev Štefan Tomsič.

Tudi krvodajalci, ki so se včeraj zbrali v Sovodnjah, so nam potrdili, da je prihod avtodoma vsakič dobrodošel, saj jim tako ni treba v transfuzijski center, kar je nekoliko bolj zamudno. Poleg tega ob prihodu avtodoma poskrbijo tudi za prijateljsko druženje s prigrizkom, med katerim je čas za pogovor in za krepitev prijateljskih stikov. Krvodajalski avtodom poleg tega privabi tudi veliko mladih, ki so ravno tako bolj navdušeni nad darovanjem krvi v domačem kraju kot v transfuzijskem centru. Tudi v soboto se je v Sovodnjah zbralo nekaj zelo mladih krvodajalcev, ki so se takoj po osemnajstem letu odločili za zagotavljanje pomoči sočloveku v stiski z darovanjem krvi. Štefan Tomsič pojasnjuje, da bodo tudi prihodnje leto gostili krvodajalski avtodom dvakrat, medtem ko jih je lani in v prejšnjih letih obiskoval po enkrat letno. V prejšnjih letih so avtodom gostili tudi po zaselkih, vendar so zatem ugotovili, da je dvorišče sovodenjskega Kulturnega doma Jožef Češčut tudi iz logističnega vidika najboljša izbira, pri čemer se krvodajalci zahvaljujejo za gostoljubnost Kulturnemu društvu Sovodnje.