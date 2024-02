Kultura, bližnjica do dialoga

V iskanju navdiha – naslov slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo je Mestna občina Nova Gorica v četrtek prvič priredila v znamenju slovenskih ustvarjalcev iz Furlanije - Julijske krajine, je hkrati opis scenarija in verjetno tudi občutka režiserke Jasmin Kovic, ki je nosila odgovornost zamisli za tako pomenljivo, čezmejno »premiero«. Na oder Velike dvorane Kulturnega doma Nova Gorica je nazadnje prinesla ravno to in sicer prizor avtorice (Ona – Patrizia Jurinčič) in njenega motivatorja (Navdih – Ilija Ota), ki skušata poiskati način za neklišejsko prikazovanje bogastva »zamejske« kulture.

Doživljanje povezave

Proslava z močnim institucionalnim predznakom je že v osnovi najbolj omejujoča »zvrst«, saj se težko odpoveduje obveznemu obredu v suknjiču in visokih petah. Mogoče pa bi lahko bilo tudi drugače, si ves čas ponavljata Ona in njen vztrajni Navdih, zato stopita pred parado zvezd v polni dvorani v debelih nogavicah in hišni halji. Izhodiščna situacija je namreč čisto običajno pogovarjanje z računalnikom »v iskanju povezave«, scenarij povezovanja (napisal ga je Alex Kama Devetak) pa je v glavnem izgovor za uvajanje v številne literarne, pesniške miniature, ki se pojavljajo na ekranu, kot da bi šlo za udeležence srečanja po Zoomu. Kot v zrcalni igri so se virtualni soprotagonisti na odru pojavili tudi v dvorani, kjer so med gledalci z obeh strani nekdanje meje postali del večplastnega doživljanja tiste povezave, ki bo snov Evropske prestolnice kulture in naj bi postala še dlje način doživljanja skupnega prostora.