»Kuratorij ni zadolžen za upravljanje parka Coronini«

V dvorani Nerea Battella na goriškem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje zaradi smrti Stefana Borghesa, 13-letnega dečka, ki se je 22. junija 2020 tragično ponesrečil v parku Vile Coronini Cronberg. Na včerajšnjem naroku, ki sta se ga udeležila tudi dečkova starša, so besedo dobili zagovorniki obtožencev, tj. članov kuratorija Fundacije Coronini Cronberg, ki jim očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti. Odvetniki so na različne načine skušali utemeljiti, zakaj obtožnica javne tožilke Ilarie Iozzi izhaja iz napačnih predpostavk, saj člani kuratorija po njihovi oceni nikakor niso mogli vedeti, da je vodnjak nevaren, in torej niso mogli preprečiti, da bi deček med lovom na zaklad padel vanj in umrl. Zato so sodnici predlagali, naj obtožence oprosti.

Javna tožilka Ilaria Iozzi je konec marca najvišjo kazen - 4 leta in 3 mesece zaporne kazni zaradi nenaklepnega uboja ter še tri mesece zapora za dodatne prekrške - predlagala za Rodolfa Ziberno, goriškega župana in posledično tudi predsednika Fundacije, za ostale takratne člane kuratorija - Marca Menata, Tiziano Gibelli, Raffaello Sgubin, Maurizia Boara in Bruna Pascolija - pa je tožilka predlagala 4 leta zaporne kazni zaradi nenaklepnega uboja in še 3 dodatne mesece zapora zaradi očitanih prekrškov. Ocenila je še, da obtožencem ne gre priznati olajševalnih okoliščin. Naj spomnimo, da se je direktor Fundacije Enrico Graziano s tožilko že leta 2022 dogovoril za eno leto, enajst mesecev in deset dni pogojne zaporne kazni, odgovornemu za varnost Federicu Costaduri, ki je bil sprva obsojen na dve leti in osem mesecev zapora, je pritožbeno porotno sodišče kazen omililo na eno leto in osem mesecev. Svetovalca Mattea Turcutta je oprostilo.

Zibernov odvetnik Antonio Montanari je včeraj demantiral nekatere tožilkine »namige«, ki bi lahko po njegovem mnenju vplivali na odločitev sodnice. »Nihče od zagovornikov obtožencev ni nikoli rekel, da naj bi bil ”edini odgovoren za Stefanovo smrt Stefano sam”, ob tem tudi ni res, da si nismo prizadevali za zagotovitev varnosti na vodnjaku, ki je bil zasežen. Sodišče tega ni dovolilo, saj bi se lahko pojavila potreba po dodatnih preverjanjih,« je povedal Montanari. Glede neudeležbe obtožencev na obravnavah, zaradi katerih naj bi jim sodišče ne smelo priznati olajševalnih okoliščin, je Montanari poudaril, da je bil Ziberna že takoj po tragičnem dogodku v stiku s Stefanovimi starši, zato mu ni mogoče očitati brezbrižnosti. Opozoril je tudi na to, da vodnjak in kovinski pokrov na njem sploh nista bila v tako slabem stanju, da bi lahko kdorkoli, ki ni strokovnjak, podvomil o njuni varnosti. Parapet je s svojimi 92 centimetri res 8 centimetrov nižji od tega, kar predvideva zakon, verjetno pa bi tudi v primeru, da bi bil vodnjak višji, Stefano stopil nanj in padel. Tako Montanari kot ostali odvetniki so poudarili, da je kuratorij zaupal vodstvu Fundacije in tehnikom, ki so izdelali varnostni načrt. Vodnjak ni bil na sejah kuratorija, kot je razvidno iz zapisnikov, nikoli omenjen, saj ni nihče pričakoval, da bi lahko kogarkoli ogrožal.

Christian Serpelloni, eden od Menatovih odvetnikov, je poudaril, da fundacija ni družba in deluje po drugačnih pravilih. »Kuratorij po statutu ni zadolžen za upravljanje muzeja in parka,« je dejal Serpelloni, istega mnenja pa je bil tudi Francesco Donolato (zagovornik Raffaelle Sgubin), ki je tudi dodal, da je kuratorij v glavnem »jemal na znanje« direktorjeve odločitve, ni pa jih »ratificiral«. Enrica Lucchin, ki je odvetnica Maurizia Boara, pa je izpostavila odgovornosti organizatorja poletnega središča Estate tutti insieme - mestnih župnij - ki doslej ni bila upoštevana. »Starši so mladletnike zaupali organizatorjem poletnega središča in njihova naloga je bila, da pazijo na otroke,« je dejala in spomnila, da je eden od dveh mladih animatorjev, ki sta bila sprva med osumljenci, priznal, da za organizacijo lova na zaklad v parku Coronini niso vprašali dovoljenja. Dodala je še osebno noto: »Tudi sama sem bila animatorka v poletnem središču, med drugim je bila med otroki, za katere sem skrbela, tudi Stefanova mama. Vedeli smo, da smo mi in župnija odgovorni zanje,« je poudarila.

Vsi odvetniki obtožencev včeraj niso prišli do besede, saj je sodnico Cristino Arban popoldne čakal še drugi postopek, zato se bo obravnava nadaljevala v petek, 26. aprila. Sodbo pričakujejo 3. maja.