Lanski podatki vlivajo optimizem

Po podatkih Ajpesa (republiška Agencija za javnopravne evidence in storitve), severnoprimorske Gospodarske zbornice in novogoriške območne enote Zavoda za zaposlovanje, lanski podatki o poslovanju gospodarskih družb in na trgu dela vlivajo optimizem. »Pred nami pa je kriza, ki prihaja iz naslova podražitev vseh energentov in z velikimi multiplikativnimi učinki na različne dejavnosti,« dodaja Nevenka Volk Rožič, direktorica severnoprimorske Gospodarske zbornice Nova Gorica.

V severnoprimorski regiji so podjetja lani ustvarila 275 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 146 odstotkov več kot leta 2020. Konec lanskega leta je v regiji delovalo 3.218 podjetij ali 15 več. Družbe Goriške regije so po besedah Mare Kos Maver, direktorice vodje novogoriške izpostave Ajpesa, lani poslovale izjemno uspešno, 48 družb je ustvarilo čisti dobiček nad milijon evrov. Izgubo nad enim milijonom evrov pa so ustvarile le štiri družbe. Izrazito izboljšanje rezultatov v primerjavi z letom 2020 kaže tudi primerjava ostalih podatkov in kazalnikov. Za 156 evrov se je povečala povprečna bruto plača zaposlenega, ki je lani znašala 1.837 evrov, družbe regije so lani poslovale pozitivno in so znatno izboljšale rezultate poslovanja glede na predhodno leto. Prihodki podjetij v regiji so znašali dobrih pet milijard evrov, kar je 24 odstotkov več kot leta 2020. Na tujih trgih so severnoprimorska podjetja ustvarila 2,1 milijarde evrov prihodkov, kar je 27 odstotkov več kot leto poprej. Odhodki družb so znašali 4,7 milijarde evrov, kar pomeni, da je imela regija presežek prihodkov nad odhodki v višini 211 milijonov evrov.

Neto dodana vrednost družb v regiji je znašala skoraj 1,3 milijona evrov, na zaposlenega pa 49.909 evrov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2020.V lanskem letu je bil stečajni postopek uveden v 30 družbah, v štirih pa postopek prisilne ali prostovoljne likvidacije. Novo ustanovljene so bile lani 103 družbe, izbrisanih iz registra pa je bilo 166 družb.