MSC napoveduje 100-milijonsko investicijo za preobrazbo tovarne Wärtsilä

Ladjarski in logistični velikan MSC namerava investirati 100 milijonov za reindustrializacijo tovarne Wärtsilä, v kateri so gradili ladijske motorje, z novim lastnikom pa bodo v tovarni proizvajali železniške vagone in vozičke ter skrbeli za njihovo vzdrževanje. Finančna sredstva bodo razdelili v različne dejavnosti (nekaj javnih bi lahko dobili tudi za spodbujanje ekološke trajnosti), je pojasnil Antonio Rodà (UILM).

Danes je v Rimu potekal dolgo pričakovan sestanek med vodstvom MSC in pokrajinskimi predstavniki sindikatov UILM, FIOM-CGIL in FIM-CISL, na katerem jim je podjetje predstavilo svoje namere. V Boljuncu nameravajo proizvajati 1000 železniških vagonov, 3000 vozičkov (od katerih jih bo 2000 namenjenih za tukajšnje potrebe, tisoč pa za izvoz) ter skrbeti za vzdrževanje 1000 vagonov na leto, je pojasnil Alessandro Gavagnin iz sindikata FIM.

Ambicioznih načrtov pa seveda ne bo mogoče uresničiti iz dneva v dan. Po načrtih naj bi del podjetja preselili do avgusta 2024. V letu 2025 je načrtovano prestrukturiranje tovarne in pridobivanje certifikatov za masovno proizvodnjo. Leta 2026 se bo začelo usposabljanje »on the job«, kar v praksi pomeni, da bodo tisti, ki bodo z izdelovanjem vagonov začeli že prej v to vpeljali nove zaposlene. V tretjem četrtletju 2027 pa je predviden začetek polne proizvodnje.

Okrog 300 zaposlenih tovarne Wärtsilä bo MSC, ko bodo prišli pod njeno okrilje, najprej napotil na čakanje na delo, ki ga financira država. Nekateri se bodo na delovno mesto vrnili še letos, večina pa med letoma 2026 in 2027.