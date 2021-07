Likof v znamenju solidarnosti

Poletni večer s prečudovitim razgledom, žlahtno kapljico, značilnimi jedmi in prijetno družbo - to je števerjanski Likof. Tudi letošnji dogodek je pritegnil veliko obiskovalcev, čeprav je podobno kot lani potekal v enem samem večeru namesto v običajnih treh. V petek so na števerjanskem trgu predstavlili novo letino reprezentančnega občinskega vina in obenem novost letošnje izvedbe - nabirko za senološki oddelek goriške bolnišnice. Martina Valentincic je na uvodoma nagovorila vse goste, župane in predstavnike organizacij, ki so bili prisotni na večeru. Svojo dobrodošlico je vsem izrekla tudi števerjanska županja Števerjan Franca Padovan. »Po tolikem mirovanju zaradi koronavirusa, ki je prizadel vse nas, so taki dogodki res znak življenja,« je povedala županja, ki je nato predstavila novo letino reprezentančnega vina. Prvič sta Občina Števerjan in Vinoteka Števerjanski griči uspešno uresničili projekt skupnega reprezentančnega vina iz lokalnih sort grozdja - rebule, malvazije in furlanskega tokaja - v prejšnjem letu. Tudi za letošnje reprezentančno vino se je odzvalo veliko število vinogradnikov in vaščanov, ki so prispevali svoje grozdje; tokrat je za vinifikacijo in ustekleničenje poskrbel vinogradnik in vinar Ivan Vogrič.

»Današnji večer je nekaj posebnega. To ni le praznik kulinarike in vina, temveč tudi večer dobrodelnosti in dobrih dejanj. V sklopu ženskega kolesarskega Gira, ki bo kar dvakrat prečkal našo občino med zaključno etapo, smo se briške občine združile v projekt Žarki solidarnosti – kolesarimo za zmago. S skupnimi močmi želimo ta pomembni športni dogodek izkoristiti za promocijo zdravja in za pomoč obolelim za rakom. V okviru projekta zbiramo prispevke, ki bodo v celoti namenjeni oddelku goriške bolnišnice za zdravljenje raka na dojki, ki je najbolj pogosta in smrtonosna oblika raka pri ženskah,« je zaključila županja.

»Radi bi, da bi naš teritorij bil ob strani zdravnikom in bolniškemu osebju, ki svoje življenje darujejo v pomoč ženskam, pri vseh stopnjah njihove bolezni. Ni res, da rak na dojki zadeva le ženske. Vsi moški ste možje vaših žen in očetje vaših hčera, tako da rak na dojki zadeva tudi vseh moških,« je povedala županja Moša Emanuela Russian in nato predala besedo Rosi Benedetic in Adelinu Adamiju, predsednici in podpredsedniku združenja ANDOS, ki že trideset let pomaga ženskam z rakom na dojki in njihovim družinam. Izpostavila sta pomen preventive in zdravega stila življenja. Gostje so nato lahko okusili reprezentančno vino in ostala vina števerjanskih kleti ter jedi, ki so jih pripravile tri vaške gostilne – gostilna Dvor, Koršič in Štekar.