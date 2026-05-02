Ljudje se množično odzovejo, ko so pravice ogrožene

Praznik dela so v petek počastili v Števerjan, kjer je domače kulturno društvo Briški grič organiziralo tradicionalno prvomajsko slavje ob podpori Slovenske kulturno gospodarske zveze in Zveze slovenskih kulturnih društev. Slavnostna govornika sta bila deželna predsednica SKGZ Nives Cossutta in podpredsednik deželnega sveta Francesco Russo. Dotaknila sta se številnih perečih vprašanj tako na mednarodni kot krajevni ravni. Nives Cossutta je ugotavljala, da se je v zadnjih letih svet postavil na glavo; od Ukrajine do Bližnjega vzhoda divjajo vojne, v Gazi se krši mednarodno pravo, odnos do migrantov je v nasprotju z osnovnimi človeškimi načeli. Govornica je opozorila, da se kljub številnim težavam in nerešenim vprašanjem nekaj le premika v pravo smer. Na nedavnem italijanskem ustavnem referendumu je prišlo do izraza, da se ljudje množično odzovejo, ko so pravice ogrožene; sploh mlajše generacije vse glasneje nasprotujejo vsakim oblikam fašizma. Francesco Russo je poudaril, da danes peščica tiranov ogroža svet in da bi se morala družba odločneje izreče za mir, saj orožje ne bi smelo odločati prihodnosti narodov in držav. Ob poudarku, da italijanska ustava sloni na delu, je podpredsednik deželnega sveta opozoril, da potrebujemo več participacije. Vsak izmed nas mora udejanjati vrednote odporništva in demokracije s konkretnimi dejanji.

V imenu kulturnega društva Briški grič je navzoče nagovorila Jasna Tomsic, ki je nato večer povezovala skupaj z Matejem Pintarjem. Posebnega pozdrava so bili deležni senatorka Tatjana Rojc, števerjanski župan Marjan Drufovka, sovodenjski župan Luca Pisk, repentabrska županja Tanja Kosmina, deželni svetnik Marko Pisani in pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič. Koncert z naslovom Računajte na nas je v nadaljevanju oblikoval pihalni orkester Kras iz Doberdoba pod vodstvom Patricka Quaggiata. Z godbo so nastopili tudi Barski oktet in trije solisti, Tomaž Grassi ter Rada in Damjan Vižintin. Koncertu je sledil ples ob zvokih Rujnih muzikantov.