Zadnji mesec pred Cremoninijevim vzletom

Trideset dni. Točno toliko nas še ločuje od prvega množičnega glasbenega dogodka na novem koncertnem prizorišču letališča Duca d’Aosta. V nedeljo, 31. maja, bo na prenovljenem območju, v katerega je bilo vloženih približno 2,5 milijona evrov, »vzletel« prvi koncert. Gost bo italijanski kantavtor Cesare Cremonini, ki se bo v lokalno zgodovino zapisal kot prvi nastopajoči pevec na Rojah. Dogodek pomeni tudi »ničto točko« nove koncertne lokacije, pravi goriški odbornik za množične dogodke Luca Cagliari.

Še zadnji tehnični detajli

Po zadnjih podatkih je bilo prodanih že okoli 24.000 vstopnic, končna udeležba pa naj bi dosegla 30.000 obiskovalcev, čeprav lahko prizorišče gosti do dvesto tisoč poslušalcev. O tem je tekla beseda na seji komisije za javne prireditve, ki se je v Gorici prvič sestala v sredo. Srečanje je bilo predvsem tehnične narave, pravi Cagliari. »Na dan niso prišle nobene posebne kritičnosti. Sledili bodo še dodatni sestanki, eden sredi maja in zadnji tik pred dogodkom,« pojasnjuje naš sogovornik. Včeraj je bil na sporedu tudi ogled prizorišča, povezan s sanitarnim načrtom. Dela pa so skoraj nared. »Ostajajo le še manjši posegi in tehnični detajli,« pravi odbornik.

Na območje bo vodilo pet glavnih vhodov in več kontrolnih točk. Pred odrom se bo razprostirala t. i. avenija. Prostor za občinstvo bo razdeljen na tri glavne sektorje na podlagi vstopnic. Posebno pozornost bodo namenili tudi predelom, ki omogočajo varno razpršitev množice. Za varnost bo skrbelo več kot 160 usposobljenih ljudi, ob podpori zdravstvenih ekip in jasno določenega načrta. »Pripravljen je osnutek evakuacijskega načrta, ki vključuje več preglednih točk in nadzorovan dostop v posamezne sektorje,« poudarja Cagliari. Na prizorišče obiskovalci ne bodo smeli prinesti pločevink in steklenic, pijača in hrana bosta na voljo znotraj koncertnega območja.

Potekal bo tudi v primeru dežja

Velik izziv, morda še največji, pravi odbornik, bo tudi promet. Organizatorji so predvideli približno 10.000 parkirnih mest na širšem območju, med drugim v Sovodnjah, Štandrežu in v bližini samega letališča. Parkirišča bodo plačljiva, dostop pa bo urejen tako, da se loči tok pešcev in vozil. Poleg tega načrtujejo sistem avtobusnih prevozov proti plačilu z rezervacijo.

Parkirišče na območju sovodenjske občine bodo prireditelji koncerta uredili na zasebnem zemljišču na Štradalti za konjušnico, napoveduje župan Občine Sovodnje Luca Pisk. Prometni režim bo na dan dogodka v okolici prizorišča spremenjen. Nekatere ceste bodo zaprte, dostop pa bo omejen. Sovodenjski župan pravi, da bo promet iz Doberdoba tistega dne preusmerjen v Gabrje in nato po Prvomajski ulici do Gorice. Izjema bodo le vozniki, ki bodo namenjeni v Rupo ali do mirenskega bloka. Še potekajo pogovori o uvedbi dodatnih vlakov in okrepljenih linij javnega prevoza, razlaga Cagliari.

Zagonetka ostaja vreme. »Koncert bo potekal tudi v primeru dežja,« zagotavlja Cagliari in se nadeja, da bo vreme naklonjeno. Prav tako je nad dogodkom navdušen Pisk, ki meni, da bo ta le prvi izmed mnogih koncertov.