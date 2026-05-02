Detonator je eksplodiral in ga poškodoval

V železni primež na delovnem pultu je namestil detonator eksplozivnega telesa. Vžigalnik je eksplodiral in 34-letniku povzročil telesne poškodbe. Do nesreče je prišlo prvega maja zjutraj v naselju Koritnica v Baški grapi (občina Tolmin).

Klic na pomoč so policisti prejeli malo pred 9. uro: policisti Policijske postaje Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in proizvajalca. Okoli 8.37 ga je v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije in posledično eksplozije vžigalnika. Moški je v eksploziji utrpel telesne poškodbe.

Na kraju so poleg policistov in kriminalistov posredovali tudi gasilci PGD Grahovo ob Bači, ki so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega. Po prvi oskrbi so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. O dogodku sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Moški je osumljen kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.