Lokalni avtorji, univerzalne teme

Z novimi lokacijami se nadejajo priklicati tudi novo publiko in nove priložnosti. Jesenski niz Knjige ob 18.03 (Il libro delle 18.03) bo kot običajno postregel z raznoliko ponudbo knjižnih predstavitev in izletov. Pozornost na lokalnih avtorjih dopolnjuje tudi pogled na širše, univerzalne, teme.Niz se začenja v četrtek, 6. oktobra, v Kulturnem domu v Gorici, kjer bo avtor Fulvio Ervas predstavil svojo zadnjo kriminalko La giustizia non è una pallottola, v kateri nastopa detektiv Stucky. Z avtorjem, ki je poznan tudi po filmu Finchè c’è Prosecco c’è speranza, se bo pogovarjal novinar Maurizio Cattaruzza. Vila Codelli v Mošu bo v nedeljo, 9. oktobra, ob 11.03 prizorišče srečanja z naslovom La siepe di Herr Komandant. Po uvodnem pozdravu županje Moša Emanuele Russian bo pisatelj Angelo Floramo predaval na temo brezbrižnosti: izhodišče bo živa meja, s katero je poveljnik uničevalnega taborišča v Auschwitzu ogradil svoj dom od bližnjega pekla. Knjižni niz se nadaljuje v sredo, 12. oktobra, ko bo v avditoriju Formedil v goriški Svetogorski ulici predstavitev knjige Questa notte non torno, ki jo je napisala Antonella Sbuelz. Delo je prejelo nagrado Campiello Junior, gre za zgodbo o prijateljstvu dveh mladostnikov in njunem razvoju sredi kompleksnega urbanega sveta.