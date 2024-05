Mali Butalci v dvorano ponesli smeh in dobro voljo

Tisto leto, ko sta bili dve kravi za en par (ali so bile tri?), so se Butalci skregali s pametjo, pa so zmagali Butalci, — kaj mislite! — in ne pamet. Prav te Butalce, butalskega policaja in zvitega razbojnika Cefizlja, o katerih je pisal Fran Milčinski, so na odrskih deskah v župnijski dvorani F.B. Sedej v Števerjanu uprizorili mali igralci gledališke delavnice Igrivo gledališče.

»Nikar ne zamerite, če smo si dovolili kanček duhovitosti na račun vas, a tudi vseh nas. Vse je bilo dobronamerno in v skladu z zimzeleno butalsko filozofijo,« je polno dvorano nagovoril vodja dramske družine F.B. Sedej Matej Pintar. Zahvalil se je Marinki Černic in Jožici Zniderčič, ki sta vodili delavnico in navdušili otroke. Posebej je izpostavil kostumistko Snežo Černic, šiviljo Irene Grusovin, gospo Gianno in izvedenko za gib Natašo Sirk, ki je poskrbela za koreografiji obeh plesov. Omenil je tudi vse »zakulisne« sodelavce, ki so s svojo predanostjo in kreativnostjo prispevali k uspehu predstave - Jasmin Kovic, Laro Proderutti, Aljošo Dornija, Evgena Komjanca, Simona Komjanca, Mateja Pintarja, Franka Žerjala in Janeza Terpina.

»Aljoševa domiselnost nam je uresničila prašička, ki je še ojačil to enkratno “butalsko” vzdušje,« je o daljinsko vodenem prašičku dejal vodja dramske družine. »Veseli smo, da smo v sklopu Igrivega gledališča že drugo leto zapored oblikovali uglašeno skupino, ki se je delila na mlajše osnovnošolce in starejše nižješolce,« je še povedal Pintar in nato poklical na oder županjo Občine Števerjan Franco Padovan, ki je podelila posebno priznanje najmlajšemu igralcu Primožu Dorniju, ki obiskuje šele otroški vrtec.