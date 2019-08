Manj grozdja, kakovost pa bo dobra

Od Brd do Krasa se kmetje in vinogradniki pripravljajo na trgatev. Pridelka bo v primerjavi z lanskim letom manj, vinarji pa soglašajo, da bo kakovost grozdja tudi letos dobra. Prve bodo prišle na vrsto bele sorte: v Brdih bodo po tradiciji začeli s sivim pinotom in sauvignonom, od avtohtonih sort pa bodo na Krasu najprej potrgali malvazijo.

Pred začetkom letošnje trgatve na Goriškem smo se pogovorili z Natašo Černic z vinogradniške kmetije Grad Rubije na Vrhu, s predsednikom konzorcija Collio Davidom Buzzinellijem in z Matejo Gravner z Gravnerjeve kmetije na Oslavju.