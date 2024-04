Manj kaznivih dejanj, več goljufov

V minulem letu so policisti na Goriškem obravnavali 3907 kaznivih dejanj (335 manj kot v letu 2022). Največ jih je bilo v Gorici, kjer so jih zabeležili 1094 (28-odstotni delež), sledita Tržič (998 kaznivih dejanj in 25,5-odstotni delež) in Gradež (348 oziroma 8,9 odstotka).

Te in druge podatke o lanskem delovanju policijskih sil na Goriškem so predstavili ob 172-letnici ustanovitve policije, ki so jo ravno tako kot drugod po Italiji včeraj obeležili tudi v Gorici. Najprej so v Spominskem parku položili venec k spomeniku padlim policistom, nato se je praznovanje jubileja nadaljevalo v Kulturnem centru Lojze Bratuž, kjer je po uvodnih pozdravih o delovanju policistov spregovoril goriški kvestor Luigi Di Ruscio. Z goriškim prefektom, Raffaelejem Ricciardijem, je nagradil zaslužne policiste, ki so se v zadnjih treh letih posebno izkazali. Občinstvo sta pozdravili tudi predsednica centra Bratuž Franka Žgavec in ravnateljica Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel Alessandra Schettino. Glasbene točke so prispevali učenca šole Komel - bariton Luca Raccaro in violist Jakob Andrej Quinzi - ter profesorica Blagica Arsova, ki ju je spremljala na klavirju. Ob zaključku slovesnosti so si malčki iz vrtca Ringaraja ogledali modro-bela vozila policistov. Otrokom so podarili pobarvanke, dovolili so jim tudi sesti za volan in na motor.

Goljufe težje zasačijo

Kot je poudaril Di Ruscio, se je v zadnjih desetih letih število kaznivih dejanj na Goriškem zmanjšalo. Leta 2013 so beležili 4643 kaznivih dejanj, kar je 736 primerov več kot lani. Iz leta v leto pa naraščajo spletne in telefonske goljufije. »Te je težje omejiti, ker gre večkrat za goljufe, ki delujejo izven Goriške pokrajine,« je dejal Di Ruscio. Leta 2023 so policisti obravnavali 888 takih goljufij, leta 2022 pa 788. Pred desetimi leti je bilo primerov le 297.