Med baklonosci tudi košarkar Doma

Med baklonosci na Goriškem je bil v soboto tudi košarkar goriškega športnega združenja Dom David Abrami. Izžrebali so ga za zadnji odsek med Gradiščem in Redipuljo, tako da je olimpijski ogenj ponesel pred tamkajšnjo spominsko kostnico. Poleg baklonoscev iz bližnje okolice je včeraj baklo nosilo tudi nekaj ljubiteljev športa iz raznih krajev po Italiji. Na Trg Evrope / Transalpina je tako z olimpijsko baklo pritekel Lorenzo Maronco iz Rima. »V Gorico sem prišel nalašč, da bi nosil baklo. V prejšnjih letih sem že bil v Sloveniji, saj se je moj brat udeležil amaterske kolesarske dirke v Ljubljani, medtem ko sem v Gorici prvič. Moram reči, da gre za res lepo mestece, čisto in urejeno. Tukajšnji arhitekturni slog je sicer precej drugačen od rimskega, spominja me na Vzhodno Evropo,« je povedal Marenco, sicer amaterski igralec tenisa, ki je na čezmejnem trgu olimpijski ogenj predal 23-letnemu videmskemu nogometnemu sodniku Federicu Caloju.