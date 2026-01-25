»Pri razpisih za kulturne dejavnosti spodbujamo rabo manjšinskih jezikov«

Ni res, da letošnji razpisi dežele Furlanije - Julijske krajine za kulturne dejavnosti oškodujejo projekte v manjšinskih jezikih. Tako se je v petek deželni odbornik za kulturo Mario Anzil odzval na kritike nekaterih svetnikov opozicije na račun pomanjkanja dodatnih točk za projekte, ki bi vsebovali dejavnosti v manjšinskih jezikih. Odbornik je odgovor na kritike s krajšim videoposnetkom na svojem profilu na omrežju Facebook, v katerem poudarja, da so bili do leta 2022 razpisi za projekte v manjšinskih jezikih dejansko prepovedani in da jih je omogočil šele on s prihodom na odborniško mesto.

»Leta 2022 projekti, ki so bili v celoti v furlanščini in drugih manjšinskih jezikih, niso mogli niti sodelovati na razpisih dežele za kulturne dejavnosti, iz katerih so bili izključeni. To zato, ker so manjšinski jeziki v naši deželi v pristojnosti lokalne samouprave. Takrat so obstajali prispevki krajevnih uprav za spodbujanje manjšinskih jezikov. Ti prispevki še vedno obstajajo, zdaj pa je za projekte, ki so v celoti v manjšinskih jezikih, še dodatno omogočeno, da sodelujejo tudi na razpisih za kulturne dejavnosti,« pravi Anzil. Odbornik poudarja, da si je za to prizadeval že leta 2023, ko je prevzel deželni resor za kulturo in po lastnih besedah hotel odpravo prepovedi, da bi projekti v celoti v manjšinskih jezikih sodelovali na razpisih. »Za razliko od takrat se zdaj na primer festival, ki bi v celoti potekal v furlanskem jeziku, lahko financira tudi preko razpisov za kulturne dejavnosti, poleg tistih, ki so že obstajali oz. še obstajajo za manjšinske jezike. To prav zato, ker je naš namen spodbujati rabo furlanščine in drugih manjšinskih jezikov tudi pri razpisih za kulturne dejavnosti,« je dejal Anzil, ki je kritike o odvzemu dodatnih točk označil za izkrivljeno tolmačenje dogajanja.

Več svetnikov iz vrst opozicije, kot npr. Serena Pellegrino (Zeleni in Levica), Manuela Celotti (Demokratska stranka), Furio Honsell (Open FJK) in Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo), je v prejšnjih dneh opozorilo na odsotnost dodatnih točk pri razpisih za projekte, ki bi vključevali dejavnosti v manjšinskih jezikih, kar naj bi te jezike in tudi večjezičnost FJK oškodovalo. Honsell in Moretuzzo sta tudi poudarila razliko med projekti, ki vključujejo dejavnosti v manjšinskih jezikih in tistimi, ki v celoti potekajo v teh jezikih. Podpora zgolj le-tem predstavlja potlačitev manjšinskih jezikov v ekskluzivne dogodke, kar zmanjšuje moč promocije teh jezikov, menita.