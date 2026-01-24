»Ne bom se vdal, ne bom se ustavil, saj je to šele začetek. Moj trenutek bo prišel. Jutri, jutri bo moj dan,« se Pipin pred zadnjo pesmijo poslovi od občinstva. Gledalce, ki so sinoči do zadnjega sedeža napolnili dvorano Kulturnega centra Lojze Bratuž, je popeljal na pot iskanja smisla življenja in lastne identitete.

Gledališka skupina O’Klapa se je predstavila z ambiciozno in tehnično zahtevno uprizoritvijo zgodbe v zgodbi. Štirinajst igralcev, pevcev in plesalcev je upodabljalo skupino potujočih gledaliških igralcev, ki skozi igro pripovedujejo srednjeveško zgodbo Pipina, sina Karla Velikega. Publika je tako istočasno spremljala epizode iz Pipinovega življenja, hkrati pa tudi prizore iz zakulisja skupine potujočih igralcev. Glasbeno-gledališka predstava Pipin: čas za junaka je prosta priredba priznanega broadwajskega muzikala Pippin.

Predstava je premiero doživela včeraj, prva ponovitev bo nocoj ob 20. uri, na odrskih deskah pa bo zaživela še jutri ob 18. uri prav tako v veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž.