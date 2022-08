Mednarodni filmski tabor s 34 udeleženci

Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana ob podpori Mestne občine Nova Gorica tudi letos organizirata Mednarodni mladinski filmski tabor. Tabor, ki se je začel v nedeljo in bo potekal do 19. avgusta, že celo desetletje spodbuja ustvarjalnost mladih na področju filmske kulture in sočasno podpira njihovo kritično razmišljanje v inovativnem učnem okolju pod strokovnim mentorstvom. V enajsti ediciji tabora si želijo sestaviti kolaž kratkih filmov oziroma impresij, katerih rdeča nit, navdih oziroma izhodišče za scenarij je tematika potovanja v najširšem pomenu besede.

Namen srečanja je povezati ljubezen do filma in filmske umetnosti z medsebojnim druženjem in tkanjem novih prijateljskih vezi v sproščenem okolju goriškega mesta na meji. Udeleženci so razdeljeni v manjše skupine, znotraj katerih zasnujejo svoje ideje za film, si razdelijo naloge, ki jih pri izdelavi filma opravljajo (scenarij, režija, igra, snemanje, montaža ...) ter pod strokovnim vodstvom mentorjev posnamejo kratke filmčke.

Letos se bodo udeleženci mednarodnega filmskega tabora osredotočili na tematiko potovanja v najširšem pomenu besede, pri čemer je mladim navdih svet potovanj, naj si bo v prihodnost, preteklost, oddaljene kraje, svet sanj ali domišljije. Kot je za Primorski dnevnik povedala Mateja Sulič iz Kinoateljeja, sicer koordinatorka mednarodnega filmskega tabora mladih, letos v Novi Gorici gostijo kar 34 mladih, ki prihajajo iz celotne Slovenije, zamejskega prostora, imajo pa tudi po štiri udeležence iz Poljske in Ukrajine. »21 otrok prihaja na tabor prvič, 13 pa je povratnikov. Letos se je zgodil generacijski preobrat, saj so pretekle generacije udeležencev tabora odrasle, tako da je največ otrok starih med 11 in 13 let. Najmlajši udeleženec tabora ima sicer zgolj osem, najstarejši pa 18 let,« pravi Suličeva in hkrati priznava, da zanimanje za udeležbo na filmskem taboru med epidemijo covida ni upadlo, tako da so projekt lahko peljali naprej. »Zelo smo veseli, da so zdajšnji mentorji tabora njegovi nekdanji udeleženci, kar dokazuje, da se delo z mladimi obrestuje. Sicer pa so mladi vedno polni idej, mentorji in otroci pa si dajejo vzajemno energijo in elan,« je prepričana. Za programsko vodenje letošnjega mednarodnega mladinskega filmskega tabora v Novi Gorici skrbi Jana Rajh Plohl, za glasbo Enej Ljubič Šinigoj, ostali mentorji pa so Jan Mozetič, Leo Černic, Peter Peršolja, Alexander Faganel, Danijel Bukovec, Pietro Cromaz, Alex Chiabai in Jure Batagelj. Nastale kratke filme bodo udeleženci predstavili staršem na zaključnem večeru v petek, 19. avgusta, ob 21. uri v Dijaškem domu Nova Gorica, kjer je tabor tudi potekal. Tabor organizirata Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana s podporo Mestne občine Nova Gorica, Konzulata Republike Poljske v Novi Gorici, Dijaškega doma Nova Gorica, Slovenskega filmskega centra in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.