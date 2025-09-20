Meja med Novo Gorico in Gorico v soboto umetniško prizorišče

Jutri bodo mejni prehod med Novo Gorico in Gorico spremenili v prizorišče brez meja, kjer bosta v ospredju umetnost in trajnostna mobilnost. Čezmejni dogodek Artcycle Pop Up bo za nekaj ur zaprl cesto za promet in jo namenil kolesom, pešcem, glasbi in ustvarjalnosti.

Obiskovalci bodo lahko sodelovali na vodenih kolesarskih turah od grafita do grafita, ki povezujejo novo krožno pot med obema mestoma. Ob poti si bodo ogledali talne poslikave in murale mednarodnih umetnikov, na voljo pa bodo tudi posebna umetniška kolesa za izposojo.

Na meji se bo zvrstil pester program: nastopili bodo Trkaj, Mattia Visintin in Out-Lot, predstavili bodo kolesarsko pravljico Pogi pa Pika, številni ustvarjalci bodo v živo risali grafite, obiskovalce pa čakajo še delavnice, športne igre, kulinarična ponudba in svetlobna instalacija finskega umetnika Teemuja Nurmelina.

Mejni prostor se bo za en dan prelevil v ustvarjalno prizorišče, ki bo povezalo prebivalce obeh mest v duhu umetnosti, skupnosti in zelene prihodnosti.