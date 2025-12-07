Po klicu goljufa je takoj zaprosila za pomoč karabinjerje

Upokojenka iz Tržiča je s klicem karabinjerjem prispevala k aretaciji dveh goljufov, ki na nadaljevanje sodnega postopka čakata v goriškem zaporu.

Do poskusa goljufije je prišlo v ponedeljek. Ženska, ki stanuje v središču Tržiča, je na mobilni telefon prejela SMS sporočilo, za katerega je zgledalo, da bi prihajal iz bančnega sistema Nexi, ki ga mnogi izmed nas uporabljajo za spletna plačila. V SMSsporočilu je pisalo, da naj bi ženska opravila nekaj sumljivih bančnih transakcij. Zaskrbljena upokojenka je poklicala na številko, s katere je prejela SMS sporočila. Domnevni uslužbenec centra za preprečevanje goljufij, jo spretno prepričal, naj mu zaupa svoje osebne podatke in naslov, saj naj bi bil ogrožen njen bančni račun.

Ženska je posumila, da nekaj ni bilo v redu, zaradi česar je poklicala tržiške karabinjerje in jih prosila, naj preverijo, kaj se pravzaprav dogaja z njenim bančnim računom. Iz tržiške karabinjerske vojašnice so takoj poslali patruljo na dom upokojenke, ki je medtem prejela še en telefonski klic. Tokrat jo je poklical domnevni policijski inšpektor in jo pozval, naj zbere ves svoj denar in zlatnino, ker jo bosta v kratkem obiskala dva policista, da bi tako gotovino kot zlato in dragulje »dali na varno«. Domnevni policijski inšpektor je sicer ženski pojasnil, da je zaposlen na tržiškem policijskem komisariatu, vendar je pri tem zatrdil, da se slednji nahaja v Ulici Sant’Anna 4, kjer je v resnici karabinjersko poveljstvo.

V paket je dala denar in zlato

Pravi karabinjerji so prispeli na dom upokojenke, ko se je še vedno pogovarjala po telefonu z domnevnim policijskim inšpektorjem. Upokojenko so pozvali, naj se še naprej pogovarja, tako da so lahko prisluhnili pogovoru in se pripravili na obisk nepridipravov. Na dom upokojenke so prišli še karabinjerji v civilnih oblačilih, nekaj časa kasneje pa sta na hišni zvonec pozvonila nepridiprava. Ženska jima je v dogovoru s karabinjerju izročila paket, v katerega je dala 41.000 evrov gotovine in zlatnino v vrednosti 20.000 evrov. Komaj sta nepridiprava vzela paket in odšla iz stanovanja, ju je pričakalo neprijetno presenečenje: tržiški karabinjerji so ju prijeli in jima nataknili lisice. Karabinjerji so goljufa odpeljali v goriški zapor, kjer čakata na nadaljevanje sodnega postopka. Celoten plen so vrnili lastnici.

Pozor na lažne odvetnike

Karabinjerji že dalj časa po celi nekdanji goriški pokrajini prirejajo informativna srečanja, na katerih zlasti starejše občane opozarjajo na goljufe, ki občasno obiskujejo tudi naše kraje. Upokojenka iz Tržiča je s pravočasnim klicem na karabinjersko poveljstvo preprečila goljufijo, vendar mnogi starejši občani niso tako spretni.

Karabinjerji opozarjajo, naj se v primeru tovrstnih telefonskih klicev občani takoj obrnejo nanje in pokličejo številko za klic v sili 112. Goljufi se najraje predstavijo kot odvetniki in lažni karabinjerji ali policisti. V marsikaterem primeru prepričujejo svoje žrtve, da so njihovi sinovi, hčerke ali drugi sorodniki povzročili prometno nesrečo, kar seveda ni res. Goljufi poleg tega delujejo v skupinah in se že v trenutku klica nahajajo blizu doma žrtve.

Karabinjerji opozarjajo, da ni priporočljivo hraniti na domu večje vsote denarja, zlatnino in dragocene predmete. Ne nazadnje pozivajo žrtve goljufij, naj se ne predajo malodušju in naj vložijo ovadbo, s čimer pomagajo varnostnim organom pri njihovem preiskovalnem delu.