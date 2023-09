Mestni svetniki menijo, da Zavod GO! 2025 ne deluje učinkovito

Na včerajšnji seji novogoriškega mestnega sveta je Gorazd Božič, direktor Javnega zavoda GO! 2025, dobil nezaupnico. Mestni svetniki so z 18 glasovi za in 9 proti potrdili sklep z amandmajem, ki ga je vložila skupina Gibanje Svoboda, v katerem ocenjujejo, da direktor malomarno opravlja svoje delo. Glavni očitek je v tem, da je bilo od 1,5 milijona programskih sredstev iz naslova Ministrstva za kulturo doslej počrpanih le 275.000 evrov. Božič je na predstavitvi polletnega poročila glede finančnega dela projekta sicer povedal, da so zamude posledica poznega podpisovanja pogodb in zahtevnosti pogajanja s projektnimi nosilci ter da računa, da bodo do konca novembra programska sredstva počrpana, župan Samo Turel pa je izrazil dvom, da bo preostanek res počrpan do konca letošnjega leta.