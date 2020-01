Milijon evrov za študentsko menzo

V gradnjo nove študentske menze nameravajo vložiti milijon evrov, poleg tega razmišljajo o prekvalifikaciji konferenčnega centra v Alvianovi ulici. Prihodnosti univerzitetne ponudbe v Gorici je bilo posvečeno ponedeljkovo srečanje v mestni hiši, ki so se ga udeležili predstavniki občine, Trgovinske zbornice ter videmske in tržaške univerze. »Srečanje je bilo izredno konstruktivno; pogovorili smo se o univerzitetni ponudbi v mestu in hkrati ugotavljali, da je treba čim prej rešiti nekaj perečih težav. V prvi vrsti študentje pogrešajo menzo, izboljšati je treba tudi prevoze in univerzama zagotoviti nove prostore,« poudarja župan Rodolfo Ziberna.

Na srečanju je predsednik Trgovinske zbornice Paoletti predstavil osnutek načrta za novo univerzitetno menzo, ki so ga ostali navzoči takoj podprli. »Načrt je vreden milijon evrov, gradbena dela pa bodo trajala približno eno leto,« je napovedal Paoletti. Novo menzo nameravajo zgraditi ob vhodu v poslopje v Alvianovi ulici; skupno bo merila približno 400 m². Zgrajena bo iz jekla in stekla, tako kot modernejši del univerzitetnega poslopja. Menzo bodo lahko uporabljali tudi študentje videmske univerze, ki bodo imeli na razpolago ustrezne prevoze.