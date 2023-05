Minister vročil priznanje partizanskemu zboru Pinko Tomažič

Na števerjanskem prvomajskem slavju je v ponedeljek spet mogočno odmevala partizanska pesem. Na prizorišču praznika v organizaciji kulturnega društva Briški grič, SKGZ in ZSKD se je zbrala množica ljudi, da bi prisluhnila tržaškemu partizanskemu pevskemu zboru Pinko Tomažič, ki je v Števerjanu nazadnje nastopil leta 2010.

Uvodoma je v imenu društva Briški grič spregovorila Jasna Tomsic. Posebnega pozdrava so bili deležni minister za Slovencev v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, generalni konzul v Trstu Gregor Šuc, senatorka Tatjana Rojc, števerjanska županja Franca Padovan, sovodenjski župan Luca Pisk, doberdobski župan Fabio Vizintin, deželna predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič.

V slavnostnem nagovoru je minister Arčon izrazil svoje veselje, da lahko pozdravi zbrane na števerjanskem prazniku, kjer prvi maj res zasije v vsej svoji lepoti in v vsem svojem veselju. Poudaril je, da so s svojim občutkom za skupnost, s spoštovanjem do tradicij in običajev Slovenci v Italiji vzgled tudi za matično domovino. »Kot minister, ki, kot rad rečem – malo za hec in veliko zares – vodi najlepše ministrstvo v slovenski vladi, se bom potrudil, da k ohranjanju vse vaše kulturne in družabne živahnosti pripomorem po svojih najboljših močeh,« je zagotovil minister Arčon. Sledil je koncert tržaškega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki letos praznuje 50-letnico delovanja in je med nastopom postregel z vrsto partizanskih pesmi iz svojega pestrega repertoarja.

Tik pred zaključkom koncerta je minister Matej Arčon partizanskemu pevskemu zboru ob njegovem zlatem jubileju vročil posebno priznanje za izjemno povezovalno vlogo med Slovenci v Italiji in Sloveniji, za ohranjanje in krepitev slovenske kulture v zamejstvu ter za posredovanje idealov miru, bratstva, sožitja in enakopravnosti med narodi. Podelitev priznanja so navzoči spremljali z bučnim ploskanjem, ki se je nadaljevalo tudi po zadnji pesmi na koncertnem programu - Vstajenjem Primorske, tako da so bili pevci in pevke »prisiljeni« zapeti še nekaj dodatkov.

Pred prireditvijo so ministru Arčon dejavnosti kulturnega društva Briški grič in fotokluba Skupina 75 predstavila njuna predsednika Joško Terpin in Marko Vogrič. Minister se je v njuni družbi ogledal fotografsko razstavo, ki jo je na ogled postavila Skupina 75, in muzej kmečke kulture Brincelj, ki šteje kar 250 predmetov iz nekdanjega vsakdanjega življenja v Brdih. S prisrčno pesmijo je ministra presenetil tudi otroški pevski zbor Briški slavčki, ki deluje v okviru društva Briški grič.