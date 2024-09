Mlada Vrhovka osvojila tudi Banjaluko

Po junijski zmagi na 29. festivalu FeNS, največjem mednarodnem glasbenem festivalu za mlade v Sloveniji, je s svojo Resnico in žametnim glasom osvojila še Banjaluko. 18-letna Neja Volčič je na tamkajšnjem mednarodnem glasbenem festivalu Balkan Fest, ki je potekal med 9. in 12. septembrom, namreč prejela dve nagradi: zmagala je v kategoriji avtorskih pesmi, v kateri so tekmovali mladi med 18. in 31. letom starosti, ob tem je prejela še bronasto priznanje za najboljšo kompozicijo.

Neja Volčič, ki se glasbeno izobražuje pri Glasbeni matici - njen profesor kitare je Franko Reja, petja pa se uči pri prof. Martini Feri - je za pesem Resnica napisala tako glasbo kot besedilo. Po zmagi na festivalu FeNS v Kopru so jo povabili na dve tekmovanji, na že omenjeni banjaluški Balkan Fest in Angel Voice v Beogradu. Odločila se je za prvega, na katerega se je prejšnji teden odpravila v spremstvu svoje mame. »Tekmovala sem v najvišji starostni kategoriji, v katero so spadali pevci od 18. do 31. leta. Poleg mene so se z avtorsko pesmijo v njej potegovali za nagrado še pevec s Ptuja, pevec iz Bosne in Hercegovine ter pevec iz Bolgarije. V drugih dveh kategorijah so tekmovali še otroci od 8. do 14. leta in mladostniki od 15. do 17. leta,« pravi Neja Volčič, ki je bila edina tekmovalka iz Italije: ostali so bili iz že omenjenih držav ter iz drugih držav nekdanje Jugoslavije.

Iz Banjaluke se je Neja vrnila z dvema pokaloma, saj je kot omenjeno pometla s konkurenco v kategoriji avtorskih pesmi in si prislužila še bronasto priznanje za kompozicijo. Nagrad se zelo veseli, še bolj pa same priložnosti, ki ji je bila dana na festivalu: »Izkušnja je bila izvrstna. Taki festivali vedno pomagajo, saj na njih lahko spoznamo veliko ljudi, pevcev in pevk in z njimi tudi veliko novih pesmi, tehnik petja, ... Opazovanje drugih je priložnost, da se nekaj novega naučimo, posnemamo in nato naredimo za svoje.«