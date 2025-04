Svetoletno romanje na Tabor

Tržaški škof Enrico Trevisi je poleg drugih cerkva na Tržaškem tudi Marijino cerkev na Tabru določil za svetoletno cerkev. To je edina slovenska svetoletna cerkev v zamejstvu, poudarja repentabrski nadžupnik, dekan in škofov vikar Anton Bedenčič.

Po škofijskem dekretu je Marijina cerkev na Repentabru tudi uradno škofijsko svetišče. Iz tega razloga so se slovenski duhovniki odločili, da v postnem času vse slovenske vernike tržaške in goriške pokrajine povabijo na skupno svetoletno romarsko srečanje, in sicer prihodnjo, peto postno nedeljo, 6. aprila, ob 16. uri.

Repentabor je bil ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja vse do dobe fašizma kraj množičnih ljudskih shodov. V času fašizma so kljub težavam bili redni shodi Marijinih družbenic in romarski shodi ob Marijinih praznikih, navaja Bedenčič.

Geslo letošnjega svetega leta je Romarji upanja. »Če kdo, smo prav mi kristjani, če se čutimo Jezusovi učenci, ker smo sprejeli Jezusovo sporočilo o božjem kraljestvu in razodetje, da je Bog Ljubezen, najprej mi sami obogateni in napolnjeni s tem upanjem. Iz te polnosti upanja postajamo tudi mi nosilci tega upanja drugim na poti skozi odmerjeni čas na zemlji,« je zapisal škofov vikar.