Mlade bodo postavili v stik s podjetji

Kako se ustrezno pripravimo na delovni razgovor? Kako naj bo izgledal naš življenjepis in kako nam lahko splet pomaga, zato da pridemo v stik s podjetjem, pri katerem bi radi delali? O tem bo marsikaj mogoče izvedeti med dogodki, ki jih goriška občina prireja od prihodnjega tedna dalje v sklopu projekta Pillole di Let’s Go! Job, ki bo ponujal delavnice in predavanja za usmerjanje in zaposlovanje mladih.

Projekt, ki ga bodo izpeljali v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in agencijo Anpal ter z agencijami za delo Randstad, Umana in Adecco, je namenjen mladim od 14. do še nedopolnjenega 36. leta. Srečanja v goriškem mladinskem središču Punto giovani se bodo vrstila vsako sredo od 16.30 do 18.30 (prvo bo v sredo, 27. septembra) do srede, 13. decembra. V četrtek, 14. decembra, bo še dan zaposlovanja v organizaciji deželne agencije za podjetja Recruting Day Young v občinski dvorani Dore Bassi, kjer bodo lahko prišli udeleženci v stik ravno s podjetji, pri katerih bi se radi zaposlili.

»Z mladimi moramo deliti potrebna znanja in kompetence, ki jim omogočajo, da pridejo v stik z delovnim svetom,« je prepričan goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je včeraj predstavil projekt z deželno odbornico za delo in izobraževanje Alessio Rosolen in s podžupanjo Chiaro Gatta. »Ta projekt nam med drugim omogoča, da pokažemo, kakšne ukrepe ponuja naša Dežela na področju vključevanja mladih v svet dela,« je glede projekta Let’s Go! Job povedala odbornica Rosolen.