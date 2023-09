Mladi fotografski navdušenci

Nagradili so mlade fotografe in jim zaželeli, naj še naprej tako lepo ustvarjajo. V domu na Bukovju so v torek izpeljali nagrajevanje fotografskega natečaja Poletje v šklocu, ki ga je v okviru Slofesta organiziral fotoklub Skupina 75 v sodelovanju s kulturnim društvom Briški grič. Navzočim je izrazila dobrodošlico KatjaŠtekar, zatem jih je nagovoril predsednik Skupine 75 Marko Vogrič, ki je čestital prav vsem devetnajstim udeležencem. Skupno so se na natečaj prijavili s 60 fotografijami, posnetimi z mobilnimi telefoni, med katerim so jih organizatorji 33 natisnili in razobesili na priložnostni razstavi.

Letošnja izvedba natečaja je predvidevala tri kategorije: mladi od 11. do 13. leta, mladi od 14. do 18. leta in mladi od 19. do 30. leta starosti. Najboljšim fotografijam za vsako skupino je strokovna žirija v sestavi Tamara Mizerit za kulturno društvo Briški grič, Robert Strahinjič, podpredsednik Fotokluba Skupina 75, in Marko Mladovan, predsednik fotokluba Nova Gorica, dodelila nagrado ex equo. Nagrad je bilo v celoti 10: avtorji izbranih najboljših fotografij so za nagrado prejeli darilni bon v goriški Katoliški knjigarni. Ostalim avtorjem so poklonili USB ključek; prav vsi so prejeli tudi knjigi pravljic, ki so ju izdali pri društvu Briški grič.

V kategoriji 11 do 13 let so nagrado prejeli Jari Radetič, Tomaž Florenin in Anna Grazia Comolli, v kategoriji od 14 do 18 let Erin Pizzol, Noemi Iacono in Nicol Barbo, v kategoriji od 19 do 30 let pa Jasna Tomsič, Lejla Juretič, Kea Vogrič in Vanja Vogrič. Priznanje za sodelovanje so si prislužili Danjel Pahor, Julija Tomsič, Nastja Tomsič, Anja Pahor, Sofia Buna, Sebastjan Korsič, Lara Colja, Lenart Vogrič in Valerio Komic. Nagrajevanje je popestril plesni nastop break dance skupine Skala VIP Gabrje, ki jo vodi mentor Edi Činej.