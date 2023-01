Mladi novinarji o človekovih pravicah

Človekove pravice so tema natečaja za mlade novinarje Leali Young, ki letos poteka že drugič in je posvečen spominu na pokojno novinarko Cristino Visintini, ki je tudi sodelovala s Primorskim dnevnikom.

Natečaj je zaživel po Cristinini smrti avgusta 2021; z njim želi kulturno združenje Leali delle notizie promovirati vključitev mladih novinarjev v novinarski poklic. »Cristina ni bila samo iskrena prijateljica in gonilna duša združenja, ampak tudi novinarka s posebno pozornostjo za mlade, neutrudna ženska, ki se je borila za pravice mladih in prekarnih novinarjev,« je na včerajšnji predstavitvi v dvorani občinskega sveta v Ronkah povedal predsednik združenja Luca Perrino.

Združenje, ki se prenavlja

Ronški župan Mauro Benvenuto je pohvalil delovanje združenja, ki je poznano predvsem po vsakoletnem odmevnem novinarskem festivalu. »Združenje je preko festivala in drugih dejavnosti znalo ustvariti mrežo sodelovanja z drugimi ustanovami, z iskanjem prispevkov je znalo iti trdno naprej po svoji poti. Ta natečaj daje možnost mladim, da vstopijo v nelahek svet z veliko odgovornosti. Pomembno je poudariti vlogo novinarjev, predvsem v svetu, kjer prevladujejo lažne novice,« je povedal Benvenuto. Na predstavitvi je bil navzoč tudi deželni svetnik Diego Bernardis, ki je pohvalil združenje, »saj se je znalo razlikovati in prenavljati, ter je na ta način zraslo in začelo izstopati na deželni kulturni sceni«.

Natečaj Leali Young je namenjen mladim bodočim novinarjem (tudi publicistom) od 18. do 30. leta. Od 16. januarja do 10. aprila bodo sodelujoči lahko poslali svoj novinarski prispevek – članek, reportažo, video prispevek - na temo človekovih pravic. Združenje je navdihnil citat Martina Luthra Kinga, ki pravi: »Želimo svoje pravice, želimo jih tukaj in zdaj«. Letošnji natečaj predvideva nekaj novosti. Za razliko od prve izvedbe bodo nagradili tri kandidate, enega za vsako kategorijo: članek, reportaža in spletne vsebine ali podkast. Tekmujoče vsebine so lahko povsem originalne ali pa že objavljene v letu 2022. Dela bodo po kategorijah ocenjevale tri strokovne komisije, ki jih sestavljajo krajevni in državni novinarji.

Tri zmagovalce bodo nagradili na odprtju 9. novinarskega festivala, ki bo od 13. do 18. junija v Ronkah. Nagrado Leali Young financira Dežela FJK, podpira jo ronška občina. Vse dodatne informacije so na spletni strani lealidellenotizie.it.