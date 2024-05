Mladim so meje vse manj pomembne

Borderless Generation Audiovisual Festival je še eden v nizu projektov, ki jih financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Slovenija-Italija 2021-2027 in ga upravlja EZTS GO. Avdiovizualni festival je čezmejni kulturni festival, ki bo v Gorici in Novi Gorici potekal od torka, 25. maja, do sobote, 1. junija. Organizatorja sta zdru ženje Young For Fun iz Gorice in Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo iz Šempetra pri Gorici, podpirajo pa ga Občina Gorica, EZTS GO, Hiša filma in Kulturni dom Nova Gorica.

Novi koncepti meje

»Festival ima resda malce zapleteno ime, ampak v njem se bodo našli zlasti mladi, dijaki in študenti, ki jim je dogodek tudi namenjen,» je na včerajšnji predstavitvi pet dnev nega festivala povedal Cristian Natoli, umetniški vo dja projekta. »Potekal bo ob meji med Italijo in Slovenijo, da bi v ospredje postavil mlade, ki na novo opredeljujejo in razumejo pojem meje. Nove generacije namreč rušijo tradicionalne ovire in živijo v svetu, kjer so meje vse manj po membne, tako tiste politi čne kot geografske in medosebne.«

Festival, vreden okoli 83.000 evrov, bo postregel z vsebinami, preko katerih bodo mla di lahko raziskovali različne koncepte meja, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju: meje med njimi in drugimi, med mladostjo in odraslostjo ter tiste, s katerimi se morajo soočiti v sebi. »S projekcijami, predstavitvami in srečanji z italijanskimi in slovenskimi strokovnjaki iz sveta avdiovizualne umetnosti bo festival ustvaril prostor za raziskovanje naštetih meja ter izpostavljanje mladih talentov in njihovih inovativnih idej,» je še dodal Cristian Natoli. Med obiskovalci festivala bodo predvsem dijaki in študenti iz dežele Furlanije - Julijske krajine ter Primorske.

Uverturo v festival predstavljajo štiri delavnice, na katerih slušatelji spoznavajo poklice iz sveta filma. Prva delavnica Igra za zaslon - dobra igra za boljšo komunikacijo je bila na sporedu aprila, vodila pa jo je igralka Anita Kravos. Priredili so tudi delavnico o filmski režiji pod vodstvom Cristiana Natolija in Mattea Oleotta. Delavnico o fotografiji v filmu bo 21., 22. in 23. maja vodila Debora Vrizzi, 25. in 26 maja pa sledi še delavnica o virtualni resničnosti, ki jo bodo izvedli Ivan Gergolet, Antonio Giacomin in Massimo Borghesi.

Festival, ki spodbuja ustva rjalnost mladih ter podpira njihovo usposabljanje na področju filma, bodo odprli v torek, 28. maja, v Hiši filma v Gorici z dopoldanskimi in popoldanskimi projekcijami filma Il ragazzo invisibile. Predvajali bodo tudi kratke filme študentov fakultete DAMS. Zvečer sledi pogovor s psihoterapevtom Alessandrom Raggijem in igralcem Ludovicom Girardellom na temo telesa, ki predstavlja nove meje. Prvi festivalski dan bodo zaključili s projekcijo nadaljevanja filma Il ragazzo invisibile.

V sredo, 29. maja, se bo festival preselil v novogoriški Kulturni dom, kjer bodo pred stavili široko paleto filmskega ustvarjanja študentk in študentov Akademije umet nosti Univerze v Novi Gorici preko animiranih, dokumentarnih, eksperimentalnih in igranih filmov zadnjih nekaj let. Filmi so bili uspešni in nagrajeni doma in v tujini. Nato bodo predavali film Moja Vesna večkrat nagrajene režiserke Sare Kern, za katerega je prejela vrsto najprestižnejših nacionalnih nagrad, premierno pa so ga predvajali na berlinskem filmskem festivalu v sekciji Generation K+. »Naša dolgoletna tradicija povezovanja ni le stvar prihodnjega leta in EPK, ampak si že več let prizadevamo, da v naše dvorane privabimo mlade z obeh strani meje, ki jim je festival namenjen,» je med drugim poudarila Mateja Poljšak Furlan iz Kulturnega doma Nova Gorica.

Študentski projekti o meji

V četrtek, 30. maja, bodo v Gorici znova predstavili študentske filmske projekte na temo meje, na večernem srečanju pa z gostjama Emilio Mazzacurati in Chiaro Toffolo debatirali na temo odraščanja brez meja. Zvečer bo na sporedu projekcija filma Billy ene najmlajših italijanskih režiserk Emilie Mazzacurati. Četrti dan bodo v Novi Gorici predstavili zmagovalne videoeseje 5. natečaja VideoRez za najboljši dijaški in študentski videoesej. Ob tem bodo prikazali še nekaj videoesejev z minulih natečajev VideoRez, večer pa zaokrožili z »zmagovalnim trojčkom« - projekcijo treh slovenskih nagrajenih kratkih filmov Steakhouse, Sestre ter Babičino seksualno življenje.

V soboto, 1. junija, se bo festival v Gorici sklenil z okroglo mizo na temo jezika kinematografije kot orodja za usposabljanje mladih, s podelitvijo nagrad za zmagovalne kratke filme v okviru 3. deželnega in čezmejnega študentskega kinematografskega natečaja ter projekcijo filma Zoran, moj nečak idiot, ki so ga prireditelji festivala označili za enega izmed prvih čezmejnih celovečercev.